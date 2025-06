Pesquisas são fotografia do momento e quadro deve mudar com queda da inflação, diz Alckmin

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira, 5, que as pesquisas de opinião sobre o governo e as eleitorais divulgadas nesta semana representam uma "fotografia do momento". Alckmin demonstrou confiança de que o cenário mudará em breve com o arrefecimento da inflação.

"Isso é fotografia de um momento. Não vamos negar pesquisa, mas é o retrato de um momento. Tivemos um aumento da inflação, em especial inflação de alimentos, e isso deve mudar, porque o clima no ano passado foi muito ruim, derruba a safra e o preço sobe. Devemos ter uma safra recorde neste ano, o que deve cair preço de alimentos e da inflação. Tivemos aumento do dólar muito forte, chegamos a R$ 6,20, e afeta a inflação", disse o vice-presidente. "Tenho absoluta convicção de que nas próximas avaliações esse quadro deve melhorar", completou.

Pesquisa Genial Quaest divulgada nesta semana mostrou que a desaprovação do governo Lula atingiu o pior patamar numérico desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O índice chegou a 57%, enquanto 40% disseram aprovar a gestão petista. Em março, os índices foram de 56% e 41%, respectivamente.