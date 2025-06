"Paris te ama": Lula é celebrado como símbolo de esperança pela prefeita Anne Hidalgo

Em visita de Estado a Paris, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou, nesta quinta-feira (5), a nova "floresta urbana" implantada em frente à sede da prefeitura da capital francesa. Acompanhado pela prefeita socialista Anne Hidalgo, Lula descerrrou a placa inaugural do espaço verde, que será aberto ao público apenas no final de junho. Em seguida, Lula foi homenageado calorosamente por Anne Hidalgo diante de 600 convidados ? em sua maioria membros da comunidade brasileira em Paris ? que lotaram a suntuosa Sala de Festas da sede municipal.

A floresta urbana da prefeitura é a terceira do gênero em Paris e integra um ambicioso plano liderado por Hidalgo para tornar a cidade mais resiliente às mudanças climáticas, especialmente ao aumento das temperaturas. O novo espaço verde ocupa 2.500 metros quadrados ? entre 25% e 30% da superfície da praça ? e conta com cerca de 50 árvores, plantadas durante os seis meses em que permaneceu em obras.

Encontro com autoridades e recepção calorosa

Após a inauguração, a prefeita recebeu Lula e sua comitiva ? composta por diplomatas, ministros e parlamentares ? em seu gabinete. O encontro, inicialmente previsto para durar meia hora, se estendeu com conversas entre a delegação brasileira e representantes do Conselho de Paris, equivalente à Câmara de Vereadores.

Em seguida, Lula foi conduzido por Hidalgo à suntuosa Sala de Festas da prefeitura, onde foi ovacionado de pé por cerca de 600 convidados franceses e membros da comunidade brasileira local. O presidente percorreu o salão sob aplausos, cumprimentando militantes do PT e personalidades presentes.

Reconhecimento e emoção

Durante a cerimônia, Hidalgo relembrou que Lula foi declarado cidadão honorário de Paris em outubro de 2019, um mês antes de sua libertação da prisão. O diploma foi entregue em março de 2020, também na prefeitura.

Após a execução dos hinos nacionais do Brasil e da França, a prefeita iniciou seu discurso chamando Lula de uma "lenda viva". "Paris te ama!", declarou, destacando que o título honorário foi um gesto de reconhecimento à esperança que ele representa. "Cinco anos depois, você é novamente o presidente do seu grande país", completou.

Mais cedo, o presidente foi homenageado pela Academia Francesa.

Homenagens e música

A cerimônia contou ainda com falas emocionadas de Lélia Wanick Salgado, viúva do fotógrafo Sebastião Salgado, falecido em 23 de maio, e de Ana Lúcia Paiva, a Nalu, filha do deputado Rubens Paiva, assassinado durante a ditadura. Morando em Paris há três décadas, Nalu relembrou sua adolescência durante o regime autoritário.

Em um momento inesperado, Lula convidou a ministra da Cultura, Margareth Menezes, para cantar. A artista baiana interpretou à capela a canção "Coração de Estudante", de Milton Nascimento, emocionando os presentes.

Discurso final e compromisso climático

No encerramento, Lula fez um discurso em que exaltou os valores transmitidos por sua mãe, dona Lindu, e defendeu temas como emprego digno, acesso à educação, combate à fome, multilateralismo, paz mundial e regulação das redes sociais para enfrentar as fake news.

Anne Hidalgo concluiu a cerimônia reafirmando seu apoio ao presidente brasileiro e prometeu estar ao seu lado na COP 30, em novembro, em Belém. "Espero sinceramente ver o Acordo de Belém concluído", disse, em referência ao Acordo de Paris de 2015. Para marcar a ocasião, anunciou que a Torre Eiffel seria iluminada com as cores do Brasil na noite de quinta-feira.