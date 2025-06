'Herdeiro' de fundador do Comando Vermelho é alvo de operação no Rio

Éverton Alan Soares Conceição, conhecido por "Popeye" e apontado como "herdeiro" de um fundador do Comando Vermelho é alvo de uma operação realizada na manhã de hoje pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ação policial acontece no Complexo do Parque Floresta, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O território explorado pelo Comando Vermelho é composto pelas comunidades de Santa Marta, Vila Pauline, Caixa d'Água e Parque Floresta.

Até o momento, sete criminosos foram presos. Em nota, a Polícia Civil informou que o objetivo da operação é cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, a fim de desarticular o braço da facção.

Éverton Alan Soares Conceição, conhecido por "Popeye", "Eto" ou "Calvin", é suspeito de ser líder do CV na localidade. Ele é apontado como "herdeiro" de Orlando da Conceição, o "Orlando Jogador", um dos fundadores da facção fluminense.

"Popeye" seria o responsável por coordenar as atividades ilícitas e autorizar execuções. Conforme as investigações, o grupo explora a região de forma ostensiva e com uso de armas de grosso calibre.

Além dele, a operação busca capturar outros três integrantes do comando da organização criminosa local. Também está entre os objetivos a retirada de barricadas e outros obstáculos físicos que cerceiam o direito de ir e vir dos cidadãos que habitam as comunidades.