O que falta saber sobre empresário achado morto no Autódromo de Interlagos

O empresário Adalberto Amarilio dos Santos, que estava desaparecido desde a semana passada, foi encontrado morto dentro de um buraco em uma região de obras no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, na manhã da terça-feira (3).

O que falta saber

Polícia Civil investiga o caso como "morte suspeita". A investigação ainda não determinou como o empresário foi morto, ou seja, se foi acidente ou um crime — em caso de homicídio, não se sabe se uma ou mais pessoas tem envolvimento.

Causa da morte de Adalberto não foi especificada. Os legislas acreditam que ele morreu cerca de 36 horas antes de o cadáver ser encontrado, ou seja, ele deve ter morrido entre a sexta-feira (30), quando desapareceu, e o domingo (1º).

Adalberto foi visto com vida pela última vez ao sair de um evento de motocicletas realizado no Autódromo. Um amigo disse à polícia que viu ele indo em direção ao estacionamento do local. Os investigadores analisam câmeras de segurança para traçar o trajeto percorrido pelo empresário, e colhem depoimentos de testemunhas e familiares.

Corpo do empresário não tinha sinais aparentes de agressão. Ele estava dentro de um buraco com 45 centímetros de diâmetro e três metros de profundidade, sem partes das roupas. Nas paredes do buraco, os policiais também não acharam marcas de tentativas de sair de lá, e o corpo sequer chegou ao fundo, indícios de que ele pode ter sido jogado no buraco já sem vida.

Polícia fez novas buscas nesta quarta-feira (4) na região em que Adalberto foi achado. Os investigadores levaram cães farejadores para auxiliar na busca por objetos que ajudem a elucidar o caso.

Entenda

Imagem aérea mostra área com buracos onde foi encontrado o corpo Imagem: Reprodução/TV Globo

Empresário havia desaparecido na sexta-feira passada. Ele foi visto pela última vez em um evento de motos no Autódromo de Interlagos. Pelas redes sociais, familiares de Adalberto e internautas pediam que informações sobre o seu paradeiro fossem enviadas para a companheira dele, a farmacêutica Fernanda Dandalo, por meio de seu perfil no Instagram.

Último contato do empresário com a esposa foi na sexta, por volta de 20h. Imagens das câmeras de segurança registraram Adalberto chegando sozinho ao evento do autódromo. Não foram achadas ainda imagens dele saindo do local.

Corpo foi encontrado de um buraco na manhã desta terça-feira. Desde então, a polícia tenta elucidar o caso.

Adalberto se apresentava nas redes sociais como empreendedor. Ele trabalhava em uma ótica, que possui unidades em Osasco e em Barueri, na Grande São Paulo.