Número 1 do mundo, Sabalenka avança à final inédita em Roland Garros

Sabalenka, que havia chegado às semifinais em Paris apenas uma vez antes, em 2023, venceu o terceiro set e ganhou 19 dos últimos 21 pontos para derrotar sua adversária por 7-6(1), 4-6 e 6-0.

Ela enfrentará a número dois do mundo, Coco Gauff, que passou com facilidade pela francesa Lois Boisson em sets diretos. A norte-americana, semifinalista no ano passado, também chegou à final em 2022.

"Se eu conseguir ganhar esse troféu, isso será muito importante", disse ela. "Estou pronta para a final e para lutar, lutar por cada ponto e dar tudo o que tenho para dar para conseguir a vitória."

