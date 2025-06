Nintendo Switch 2 começa a ser vendido hoje; conheça o novo console

Começa hoje a tão esperada venda do Nintendo Switch 2. Os principais destaques do novo console são a tela de quase 8 polegadas e o aumento no espaço de armazenamento em relação à geração anterior.

No Brasil, o Switch 2 chega com valor de lançamento de R$ 4.499,90. Já o combo que acompanha o console e o jogo Mario Kart World custa R$ 4.799,90. Confira:

Há também games e acessórios compatíveis com o novo Switch, que já estão disponíveis para venda. Confira:

O que tem de bom no Nintendo Switch 2?

Tela maior. A Nintendo lançou o console com uma tela LCD de 7,9 polegadas, maior que as 7 polegadas da geração anterior. Ao ser conectado a uma TV, esse console alcança resolução 4K. Ele tem suporte para HDR e com até 120 quadros por segundo (fps) para maior fluidez nos jogos.

Novos controles. Os Joy-Con 2 vêm com conectores magnéticos, que facilitam o encaixe e o desencaixe dos controles —na versão anterior, o encaixe era feito deslizando o Joy-Con. Outra novidade é o modo mouse, ativado ao posicioná-los lateralmente, transformando superfícies como uma mesa ou até o colo em um mousepad. Ambos os controles podem ser usados simultaneamente como mouses, oferecendo mais versatilidade durante os jogos.

Nintendo Switch 2 Imagem: Divulgação/ Nintendo

Diferentes modos. No modo TV, o console pode ser conectado à televisão, expandindo a visão dos jogos. Já no modo semiportátil, o suporte traseiro pode ser ajustável em até 150°, permitindo apoiar o dispositivo em superfícies, sendo ideal para quem deseja jogar enquanto o Switch carrega. Há também o modo portátil, que possibilita jogar de qualquer lugar e com total mobilidade.

Joy-Cons do Nintendo Switch 2 Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Armazenamento interno. O novo Switch 2 tem um armazenamento interno de 256 GB, que promete mais espaço para downloads de jogos, dados salvos e mais. Para quem deseja mais armazenamento, há um cartão microSD Express com 256 GB para o console, que é vendido separadamente. Segundo a Nintendo, o dispositivo também pode ler e gravar dados mais rapidamente.

Áudio e som espacial 3D. Os jogos terão um som mais imersivo e também tridimensional, com a qualidade do som mais natural e clara, seja jogando com os alto-falantes embutidos ou com os fones de ouvido.

Conectividade. O console conta com duas entradas USB-C na parte superior e inferior, o que facilita o uso durante o carregamento. Além disso, é possível conectar uma câmera compatível (vendida separadamente) via USB-C para aproveitar o bate-papo por vídeo.

Consoles em oferta

Para quem busca um Switch mais barato, é possível encontrar a primeira geração a partir de R$ 1.394,64, em diferentes cores, além de modelos com ou sem jogos. Confira algumas ofertas:

