Não é camomila: esse chá ajuda a diminuir a ansiedade

Você já deve ter ouvido que suco de maracujá acalma, mas, na verdade, as propriedades mais calmantes estão nas folhas da planta, e não na fruta.

O maracujá pertence ao gênero Passiflora, com mais de 600 tipos, sendo a Passiflora incarnata a mais estudada, por conter maior quantidade de passiflorina — substância com efeito calmante e relaxante.

A passiflorina interage com o neurotransmissor GABA, que tem uma ação depressora do sistema nervoso central, provocando esse efeito calmante, que ajuda a diminuir a ansiedade sem prejudicar as atividades do dia a dia, já que não estimula o sono, por exemplo.

O suco da fruta tem esse efeito de forma bem mais leve, sendo mais perceptível em pessoas sensíveis, como crianças.

Chá é mais potente do que o suco

Estudos mostram que o efeito calmante do maracujá só acontece quando há uma concentração elevada de passiflorina. Por isso, o ideal é usar o chá das folhas ou extratos em cápsulas.

O chá é simples: coloque uma colher (sopa) de folhas verdes ou secas na água quente, mas desligue o fogo antes de ferver e deixe descansar alguns minutos. É importante beber na hora, pois guardar pode causar fermentação.

Mesmo sendo natural, é bom ter orientação médica, especialmente se você estiver passando por ansiedade, compulsão ou outro problema emocional, para garantir o tratamento correto.

