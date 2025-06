MPF denuncia suposto mandante do assassinato de Dom Phillips e Bruno Ferreira

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou nesta quinta-feira (5) o suposto mandante do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, executados na Amazônia por seu ativismo contra crimes ambientais.

Três anos após o duplo assassinato, cometido "de forma cruel, sem chance de defesa", na região do Vale do Javari, no Amazonas, um procurador da República apresentou a denúncia, informou o MPF em seu site.

Embora o nome do suposto mandante não tenha sido revelado, autoridades já tinham como alvo Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como "Colômbia", que está preso desde dezembro de 2022 e é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas.

Phillips, 57, e Pereira, 41, desapareceram em 5 de junho de 2022. Seus restos mortais foram encontrados e identificados dias depois, após um suspeito confessar tê-los enterrado. Phillips foi baleado no peito e Pereira levou três tiros, um deles na cabeça.

Em seu relatório final, divulgado no fim de 2024, a polícia afirma que o suposto mandante forneceu a munição para o crime, patrocinou o seu planejamento e interveio para coordenar a ocultação dos corpos.

Até agora, oito suspeitos haviam sido denunciados por participação ativa no duplo homicídio e/ou na ocultação dos restos mortais.

O caso expôs as atividades do crime organizado na região de Atalaia do Norte, no estado do Amazonas, ligadas a grupos criminosos de pesca e caça ilegais.

