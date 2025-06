Caso Zambelli: Motta pede amparo técnico e diz que 'não tem precedente'

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que está em análise da equipe jurídica da Casa a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que determinou a prisão e a suspensão de salário da deputada Carla Zambelli (PL-SP).

O que aconteceu

Motta afirmou que até o final do dia terá uma posição sobre o caso. A prisão preventiva de Zambelli foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A deputada foi condenada a dez anos de prisão por invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). No começo da semana, a parlamentar anunciou que havia saído do país.

Eu procuro sempre, até porque esses casos não têm precedentes aqui na Câmara, decidir com muita responsabilidade. Até entendo a ansiedade da imprensa sobre uma decisão acerca do assunto, mas eu não posso trazer um posicionamento antes de, tecnicamente, estar amparada a decisão que nós vamos tomar acerca desse caso envolvendo a deputada Carla Zambelli.

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados

Câmara teria 45 dias para deliberar sobre manutenção ou suspensão da prisão de Zambelli. Como a deputada está fora do país e ainda não houve prisão em flagrante, a equipe jurídica da Câmara ainda analisa o procedimento a ser seguido. Por enquanto, a ordem de prisão preventiva ainda não cumprida, mas a parlamentar já entrou na lista vermelha da Interpol, o que permite que ela seja detida em outros países.