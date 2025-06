Minério de ferro cai à medida que foco se volta para redução da demanda de aço na China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

BEIJING (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, com o foco voltando a ser o abrandamento do consumo de aço no principal consumidor global, a China.

O contrato setembro do minério de ferro, o mais negociado na bolsa de Dalian, encerrou as negociações diurnas em queda de 0,14%, a 701 iuanes (US$97,60) a tonelada métrica.

O minério de ferro de referência de julho na Bolsa de Cingapura perdia 0,5%, para US$94,95 a tonelada, por volta das 7h50 (horário de Brasília).

Devido à falta de forças motrizes fundamentais, espera-se que os preços da principal matéria-prima da fabricação de aço flutuem em meio à demanda sazonalmente fraca, disseram os analistas da Galaxy Futures em uma nota.

"Não há grandes mudanças nos fundamentos do mercado de minério de ferro. A onda de impulso ascendente liderada pela alta dos preços do carvão desvaneceu-se, de modo que os preços do minério também se suavizaram", disse Zhuo Guiqiu, analista da corretora Jinrui Futures.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)