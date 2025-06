Macron recepciona Lula com honras militares no pátio da Esplanada dos Inválidos, em Paris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva foram recepcionados nesta quinta-feira (5) pelo casal presidencial francês, Emmanuel e Brigitte Macron, em uma cerimônia oficial no Pátio de Honra da Esplanada dos Inválidos, um dos principais monumentos históricos e militares da França. O edifício abriga o túmulo de Napoleão Bonaparte e um museu das Forças Armadas. Cerca de 50 convidados, entre eles os ministros brasileiros que acompanham a viagem, diplomatas e autoridades dos dois países assistiram ao evento.

A cerimônia, com cerca de 25 minutos de duração, seguiu um ritual solene e marcou o início da visita de Estado de dois dias do dirigente brasileiro a Paris, primeira etapa da viagem de seis dias à França. O evento começou com a execução dos hinos nacionais dos dois países. Depois, Macron e Lula passaram em revista as tropas da Guarda Republicana francesa, e o presidente Lula recebeu as honras militares do Estado francês.

Encerrado o protocolo militar, o carro do presidente brasileiro e da primeira-dama foi escoltado pela Cavalaria da Guarda Republicana até o Palácio do Eliseu, onde Lula fez a primeira reunião bilateral com Macron. O encontro foi ampliado aos ministros da comitiva brasileira e aos representantes franceses das mesmas pastas. Na sequência, está prevista uma cerimônia de assinatura de atos de cooperação entre os dois países, que são parceiros estratégicos, e uma declaração conjunta à imprensa. Macron e Lula almoçam no Eliseu.

Agenda intensa

À tarde, o presidente Lula é o convidado de honra de uma sessão privada na Academia Francesa, a mais antiga e prestigiada instituição literária da França, fundada em 1635 pelo cardeal Richelieu. Lula será o segundo brasileiro a receber essa distinção, depois de Dom Pedro II, em 1872, e o 20º chefe de Estado estrangeiro desde a criação da instituição.

A agenda da tarde continua na prefeitura de Paris, onde será recebido pela prefeita socialista da capital, Anne Hidalgo, e terá um encontro com a comunidade brasileira.