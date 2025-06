Lula pede que Macron 'abra coração' por acordo UE-Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pediu que o presidente da França, Emmanuel Macron, "abra seu coração" para finalizar o acordo entre Mercosul e União Europeia. O petista disse que não vai deixar a presidência do Mercosul sem que o acordo esteja finalizado.

"Eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. O mandato é de seis meses. Quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abra seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com nosso querido Mercosul", disse Lula.

O presidente disse, ainda, que a relação comercial entre Brasil e França deu "um passo atrás" nos últimos anos e que será preciso "dar agora dois passos à frente".

"Ressaltei ao presidente Macron que o intercâmbio bilateral não condiz com a envergadura de nossa parceria estratégica. No plano comercial, não é possível que os valores registrados em 2024, US$ 9 bilhões, seja inferior ao observado em 2012. Significa que no comércio demos um passo atrás e é preciso dar agora dois passos à frente"