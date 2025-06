Lula pede a Macron a conclusão do acordo comercial UE-Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta quinta-feira (5) ao homólogo francês, Emmanuel Macron, que "abra seu coração" e conclua o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, que tem a oposição da França.

"Meu caro, abra o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com nosso estimado Mercosul (...) esta é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e do protecionismo tarifário", afirmou Lula durante uma entrevista coletiva conjunta com Macron em Paris.

