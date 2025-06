Lula pede que Macron 'abra coração' a Mercosul-UE, mas francês aponta risco

O presidente Lula (PT) exaltou hoje a relação do Brasil com França, mas, em encontro com Emmanuel Macron, cobrou do presidente francês a assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

O que aconteceu

Lula disse que não deixará a presidência do Mercosul sem um acordo com a União Europeia. Ele pediu ainda que o presidente francês "abra o coração".

A França se opõe ao acordo Mercosul-UE em "sua forma atual". Ontem, os profissionais do setor agrícola pressionaram e exigiram que Macron reafirme sua rejeição diante de Lula.

Macron, por sua vez, disse que o acordo impõe risco aos produtores franceses. "É bom para muitos setores, mas traz um risco porque países do Mercosul não estão no mesmo nível de regulação. Os limites não são os mesmos. Devemos melhorar esse acordo, com cláusulas de garantias, queremos mais comércio, mas precisamos melhorar, com salvaguardas."

Presidente brasileiro detalhou projetos de integração e cooperação entre os dois países. "Estou convencido que Brasil e França precisam cada vez mais estarem juntos pela defesa da democracia, multilateralismo e livre comércio", disse Lula.

Macron disse que estará com Lula na COP-30. "Temos a mesma visão do mundo de humanismo", disse o presidente da França. Ele disse que a parceria entre os dois países engloba "grandes questões planetárias". "A crise climática está aí gritante, cada vez mais gente decidiu não falar mais disso. Isso está na declaração conjunta que assinamos agora".

"Somos dois países amazônicos e compartilhamos a mesma visão sobre a floresta", declarou Macron. "Compartilhamos a ideia de um mundo aberto em relação ao clima e ao comércio. Vamos lutar contra a mineração ilegal e contra o tráfico de seres humanos", disse Macron.

Viagem a Paris

Encontro de Lula, Macron e suas delegações ocorre no Palácio do Eliseu, sede do governo francês. Amanhã o presidente Lula receberá o título de Doutor Honoris Causa na Universidade Paris 8 e será homenageado na Academia Francesa.

Presidente deve participar do Fórum Econômico Brasil-França, que reúne autoridades e líderes empresariais de ambos os países. Lula também estará no evento que formaliza o reconhecimento do status do Brasil como país livre da febre aftosa sem vacinação. O reconhecimento foi aprovado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) em 29 de maio.

Presidente brasileiro deverá se encontrar com a prefeita de Paris, Ane Hidalgo no sábado (7). Depois, viajará a Toulon, onde manterá outro encontro com Macron, desta vez na Base da Marinha Francesa, para tratar do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (ProSub), uma retribuição à mesma agenda realizada pelo francês, em março do ano passado, durante sua visita de Estado ao Brasil.