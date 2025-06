Lula diz que Marina é 'magrinha' de tanto trabalhar para defender o Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira, 5, que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está "magrinha" de tanto trabalhar. Lula deu a declaração em uma coletiva de imprensa em Paris, ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron.

O petista reafirmou sua confiança na ministra, que é alvo de críticas da imprensa e da oposição por sua postura em relação à exploração de petróleo na Margem Equatorial brasileira.

"Ela foi do Acre, na Amazônia, para ver se ficava mais robusta lá em Brasília. Mas dão tanto trabalho para ela, que ela não consegue engordar. Isso é de trabalhar, isso é de viajar, isso é de tentar mudar o País", disse Lula.

Lula chegou nesta quarta-feira, 4, a Paris para uma visita de Estado, a convite do presidente francês, Emmanuel Macron, e para outras atividades de interesse para o Brasil. Esta é a primeira vez em 13 anos que o governo brasileiro realiza uma visita de um chefe de Estado à França. A última ocorreu em 2012, durante o mandato de Dilma Rousseff (PT).

Ainda nesta semana, na terça-feira, 3, Lula já havia citado Marina Silva durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. "Marina Silva é uma companheira da mais extraordinária lealdade ao governo. Eu tenho 100% de confiança nela, e é uma companheira que eu sei que tem 100% de confiança em mim. Tudo que ela faz, ela se propõe a discutir comigo", disse.

As declarações ocorreram dias após a ministra deixar uma audiência pública no Senado devido a uma série de discussões com parlamentares da oposição. Na ocasião, Marina teve seu microfone cortado e ouviu do senador Marcos Rogério (PL-RO) que ela deveria "se por no seu lugar". Marina disse que se sentiu desrespeitada durante a sessão convocada para debater a criação de unidades de conservação na Margem Equatorial.

Lula reafirmou que telefonou para Marina para parabenizá-la pela decisão de se retirar da sessão do Congresso. "Quando terminaram as agressões a ela no Senado, eu recebi um vídeo e eu liguei para ela dando os parabéns pela ter se retirado pelas ofensas que fizeram e pela grandeza dela", afirmou Lula na terça.