Lula diz que deseja fechar acordo UE-Mercosul neste ano e pede que Macron "abra coração"

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que deseja concluir o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia ainda neste ano, com o Brasil na presidência rotativa do bloco sul-americano no segundo semestre, e pediu ao presidente da França, Emmanuel Macron, que "abra o coração" para a possibilidade do acordo.

Falando em declaração à imprensa ao lado de Macron, em Paris, Lula também defendeu que o acordo comercial entre os dois blocos seria a melhor resposta diante do retorno do unilateralismo no mundo. O presidente francês tem sido um dos principais opositores ao acordo.

(Por Lisandra Paraguassu. em Brasília)