Lagarde diz que está determinada a concluir mandato no BCE

FRANKFURT (Reuters) - A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que está determinada a concluir seu mandato no BCE, após especulações de que ela poderia sair mais cedo para assumir uma função de liderança no Fórum Econômico Mundial.

"Posso dizer com muita firmeza que sempre estive, e estou, totalmente determinada a cumprir minha missão e estou determinada a concluir meu mandato", disse Lagarde em sua coletiva de imprensa regular após a decisão de política monetária do BCE.

O Financial Times informou recentemente que o ex-líder do Fórum Econômico Mundial Klaus Schwab disse que havia se encontrado com Lagarde para discutir a possibilidade de ela deixar o BCE mais cedo para liderar a organização sediada na Suíça, mais conhecida por sua conferência de inverno em Davos.

Um porta-voz do BCE disse na época que Lagarde estava determinada a concluir seu mandato presidencial de oito anos, que se encerra no final de outubro de 2027.

Schwab renunciou com efeito imediato em abril e o Fórum disse que havia iniciado uma investigação sobre seus negócios após uma carta de denúncia alegando má conduta. Schwab nega as alegações.

(Reportagem de Francesco Canepa)