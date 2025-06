Justiça dos EUA libera estudante brasileiro de Massachusetts

Por Nate Raymond

BOSTON (Reuters) - O estudante brasileiro do ensino médio que foi preso no fim de semana por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) a caminho do treino de vôlei em Massachusetts foi liberado nesta quinta-feira sob fiança de U$2.000.

Segundo a defesa de Marcelo Gomes da Silva, a decisão da juíza de Imigração Jenny Beverly, em Chelmsford, abriu caminho para que o jovem de 18 anos voltasse para sua família em Milford, subúrbio de Boston, e fosse liberado da custódia da imigração após sua prisão no sábado.

A detenção do brasileiro, que chegou aos Estados Unidos aos 5 anos de idade com um visto que já expirou, provocou protestos em Massachusetts, e chamou a atenção para os esforços do presidente republicano Donald Trump de aumentar as prisões e deportações de imigrantes.

Colegas de classe reunidos do lado de fora do tribunal de imigração comemoraram após receberem a notícia da decisão da juíza.

"Estamos entusiasmados com o fato de que Marcelo logo estará de volta em casa com sua família e comunidade", disse Miriam Conrad, uma de suas advogadas, em um email. "Mas isso mostra como a prisão foi inútil e cruel em primeiro lugar."

O Departamento de Segurança Interna dos EUA, que supervisiona o ICE, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O jovem da Milford High School dirigia o veículo do pai quando foi preso pelo ICE após ser parado no trânsito, havia dito a jornalistas o diretor interino da agência, Todd Lyons, na segunda-feira.

As autoridades do ICE disseram que Gomes não era o alvo da investigação que levou à sua prisão e que estavam procurando seu pai, que não foi preso.

"Ele está neste país ilegalmente, e não vamos deixar ninguém para trás", afirmou Lyons.

Em resposta a uma ação judicial alegando que ele foi detido ilegalmente, o juiz distrital dos EUA George O'Toole emitiu uma ordem impedindo as autoridades de imigração de transferirem Gomes para fora de Massachusetts sem aviso prévio de 48 horas.

A ação registra que Gomes entrou nos Estados Unidos com um visto de estudante em 2012. Embora o status de seu visto tenha expirado, diz a ação, ele pretende solicitar asilo.

(Reportagem de Nate Raymond em Boston)