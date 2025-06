Investidores miram no potencial de crescimento do setor militar europeu

Por Emma-Victoria Farr e Andres Gonzalez

BERLIM (Reuters) - Investidores e consultores reunidos em uma conferência anual em Berlim estão procurando canalizar recursos para o setor de produtos militares da Europa, buscando lucrar com o aumento dos gastos governamentais em armamentos.

O investimento, apoiado por fundos de capital privado e de risco, no setor aeroespacial e militar da Europa é menor do que o destinado para Estados Unidos e Canadá, que absorveram 83% de todo esse investimento desde 2020, de acordo com a S&P.

Antes um assunto controverso para os investidores da Europa preocupados com políticas de sustentabilidade, o setor militar do continente está atraindo fundos de capital privado, segundo sete consultores e executivos de fundos - alguns dos quais estão participando da conferência SuperReturn nesta semana.

Os gerentes de fundos europeus têm reconsiderado suas teses de investimento no setor militar devido à pressão de clientes e de certos políticos interessados no relaxamento de restrições e na corrida armamentista do continente para reduzir a dependência dos EUA.

"Defesa costumava ser um setor que recebia exclusão automática; agora, até mesmo alguns investidores com foco em ESG estão procurando aplicar capital para apoiar a defesa europeia", disse Sophia Alison, gerente de portfólio na Macquarie Asset Management, que participou da conferência.

"Essa é uma mudança muito tangível em relação a 12 ou 18 meses atrás."

Embora nenhum deles tenha dado estimativas de quanto financiamento poderia ser transferido dos EUA e do Canadá para a Europa, investidores estão analisando especialmente as oportunidades em tecnologia espacial, tanto para uso militar quanto civil.

