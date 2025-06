Ibovespa vira com queda em NY e perde os 137 mil pontos, apesar de alta do petróleo

O Ibovespa virou para o negativo e perdeu a marca dos 137 mil pontos da abertura, em sintonia com a queda das bolsas internacionais. Em Nova York, a queda ocorre após novo indicador de atividade reforçar desaquecimento dos EUA. Na Europa, bolsas viraram para baixo enquanto investidores acompanham a entrevista com a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. Hoje, o BC reduziu suas principais taxas de juros, como o esperado.

"Os mercados estão de lado no exterior e o Ibovespa também, sem alguma razão específica. Na média do último um mês e meio, teve alta forte. Então, é natural uma certa correção", diz Diego Faust, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Ontem, indicadores de atividade fracos elevaram apostas na quantidade de reduções dos juros americanos. "O foco global continua nas negociações comerciais e na tramitação do Orçamento de Trump no Senado norte-americano", cita a Monte Bravo em relatório.

Mais cedo, saíram a balança comercial e os pedidos de auxílio-desemprego dos EUA. O déficit comercial americano caiu a US$ 61,62 bilhões em abril, menor do que a previsão média de analistas, de US$ 67,5 bilhões. Já o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 8 mil, a 247 mil, vindo acima do esperado.

Segundo Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, alguns indicadores de atividade dos Estados Unidos já começaram a refletir os efeitos do tarifaço americano. "A pesquisa da ADP de emprego no setor privado do país mostrou menos vagas do que a esperada. Talvez esse sinal de desaquecimento passe de fato a refletir na economia. Isso eleva a expectativa pela divulgação do payroll, amanhã relatório oficial de emprego dos EUA", afirma.

Aqui, a agenda de indicadores é fraca, com destaque apenas à balança comercial e dados da Anfavea, ambos de maio. "Não tem muito catalisador, o que aumenta a já conhecida dinâmica de esperar um dos dados que mais afetam a dinâmica de preços, o payroll", reforça Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez.

Em Dalian, na China, o minério de ferro fechou com queda de 0,14%. Ainda assim Vale sobe em torno de 1,00%. Já Petrobrás perdia fôlego apesar da elevação de 1,50% do petróleo, em recuperação.

Ficam ainda no foco as incertezas relacionadas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Espera-se que o governo apresente alternativas à elevação do IOF a lideranças parlamentares no domingo. Entre as opções que estão sobre a mesa para conter a escalada dos gastos públicos estão benefícios fiscais a Bets.

Conforme Cunha, da BGC, a espera pelo payroll se soma ao aguardo das medidas alternativas ao aumento do IOF, prometidas pelo governo para manutenção do arcabouço fiscal. Segundo ele, ainda que o detalhamento das eventuais medidas gere expectativas, o mercado não espera nenhuma mudança estrutural. "Deve ser algo mais arrecadatório do que realmente um ajuste mais estrutural", opina.

Ontem, o Índice Bovespa fechou em queda de 0,40%, aos 137.001,58 pontos.

Nesta quinta-feira, 5, às 11h08, o Ibovespa bateu mínima, aos 136.788,71 pontos, com recuo de 0,16%.