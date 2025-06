Ibovespa fecha em queda com bancos; Suzano sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, pressionado principalmente por bancos e com Hapvida na ponta negativa em meio a dados mostrando queda no número de beneficiários em abril, enquanto Suzano foi destaque de alta após fechar acordo para formar uma joint-venture global com a Kimberly-Clark.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,57%, a 136.226,09 pontos, de acordo com dados preliminars, após marcar 136.030,75 pontos na mínima e 137.451,31 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somava R$19,98 bilhões antes dos ajustes finais.