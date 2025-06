Ibovespa cai 0,56%, aos 136,2 mil pontos, no menor nível em quase um mês

O Ibovespa emendou um segundo dia de perdas, hoje de 0,56%, aos 136.236,37 pontos, com giro a R$ 22,1 bilhões. Na semana e no mês, cede agora 0,58%, ainda sustentando ganho de 13,26% no ano. Entre a mínima e a máxima, o índice oscilou de 136.030,75 a 137.451,31 pontos, saindo de abertura aos 137.002,83. No meio da tarde, o aprofundamento de perdas em Bradesco (ON -2,75%, PN -2,92%) e Itaú (PN -1,22%) contribuiu para que o Ibovespa fosse às mínimas da sessão, sem contudo perder o patamar dos 136 mil no pior momento do dia. O nível de fechamento hoje, contudo, foi o mais baixo desde 8 de maio, há quase um mês.

Por outro lado, Vale ON mostrou ganhos acomodados no fechamento, em alta muito moderada a 0,27%, reduzindo assim o suporte para o índice da B3. Por sua vez, Petrobras fechou o dia sem direção única, com a ON em baixa de 0,54% e a PN, praticamente sem variação (+0,03%). Na ponta ganhadora, destaque para Suzano, em alta de 6,31%, à frente de Minerva (+4,90%) e de RD Saúde (+3,10%). Destaque também, no setor de metais, para Gerdau (+3,47%) e para Metalúrgica Gerdau (+3,15%). No lado oposto, Hapvida (-5,92%), Cogna (-3,81%) e Vivara (-3,74%).

"Um dia com alguns destaques importantes nos Estados Unidos, com pedidos de auxílio-desemprego semanais um pouco piores do que o esperado, o que reforça a expectativa para o relatório oficial sobre o mercado de trabalho, amanhã. Houve também contato entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Xi Jinping (China), e retomada do diálogo é importante para que se reduzam os ruídos em torno das tarifas comerciais. Na agenda doméstica, não houve novidades sobre a questão do aumento do IOF, com um pouco mais de foco na agenda externa na sessão", diz Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Asset Management no Brasil.

Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, reforça que alguns indicadores de atividade dos Estados Unidos têm refletido os efeitos do tarifaço americano. "A pesquisa da ADP sobre a geração de emprego no setor privado, divulgada ontem, mostrou menos vagas do que o esperado para maio. O que também eleva a expectativa para a divulgação do relatório oficial sobre o emprego, o payroll, nesta sexta-feira", acrescenta.

Em Nova York, os rendimentos dos Treasuries avançaram nesta quinta-feira, e os principais índices de ações fecharam em baixa de 0,25% (Dow Jones), 0,53% (S&P 500) e 0,83% (Nasdaq).