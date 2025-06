Guia para acompanhar a Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 (11 de junho - 19 de julho) será a primeira com a participação de 48 seleções e a novidade na organização conjunta entre três países: Estados Unidos, México e Canadá.

- Novo formato com 48 equipes -

Com 48 participantes pela primeira vez, a Fifa optou por um formato clássico, com 12 grupos com quatro seleções cada um, descartando o plano inicial que previa criar 16 chaves com três equipes cada um.

Uma decisão baseada na dose extra de emoção dada pela terceira e última rodada de cada grupo, com dois jogos simultâneos e, muitas vezes, com tudo por decidir.

Os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros se classificam para a fase de 16-avos de final, com a fase final ganhando mais uma rodada em relação às edições anteriores.

Estas 32 seleções classificadas se enfrentarão em jogo único e eliminatório até os sobreviventes se encontrarem na final de 19 de julho de 2026 no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O jogo de abertura será em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, que entrará para a história como o primeiro estádio a sediar pela terceira vez um jogo de Copa do Mundo, depois das edições de 1970 e 1986.

. 16 estádios em três países

Estados Unidos (11 estádios):

Kansas City (Arrowhead Stadium, 76.640 lugares)

Boston (Gillette Stadium, 70.000 lugares)

Nova York/Nova Jersey (MetLife Stadium, 87.157 lugares)

Seattle (Lumen Field, 69.000 lugares)

Filadélfia (Lincoln Financial Field, 69.000 lugares)

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium, 70.000 lugares)

São Francisco (Levi's Stadium, 70.909 lugares)

Los Angeles (SoFi Stadium, 70.240 lugares)

Miami (Hard Rock Stadium, 67.518 lugares)

Dallas (AT&T Stadium, 92.967 lugares)

Houston (NRG Stadium, 72.220 lugares)

México (3 estádios):

Monterrey (Estádio BBVA, 53.460 lugares)

Cidade do Mexico (Estádio Azteca, 87.523 lugares)

Guadalajara (Estádio Akron, 48.071 lugares)

Canadá (2 estádios):

Vancouver (BC Place, 54.500 lugares)

Toronto (BMO Field, 45.500 lugares)

