Governo Trump se concentra em trazer produção de chips aos EUA, diz secretário do Comércio

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que a administração do presidente norte-americano, Donald Trump, está se concentrando em levar a produção de chips para os EUA e que o desejo do republicano é trazer a cadeia de suprimentos completa ao país. A declaração foi realizada durante mais um testemunho no Comitê de Apropriações do Senado dos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 5.

"Estamos tentando construir uma fábrica de chips avançada em 18 meses. A construção de fábricas de chips nos EUA tem sido muito lenta", disse o secretário, ao mencionar que o país treinará cinco milhões de trabalhadores norte-americanos para fábricas de chips.

Segundo Lutnick, há o desejo de alcançar a marca de cinco milhões de wafers durante o governo Trump, espécie de "ferramenta" utilizada para a fabricação de chips e outros dispositivos semicondutores.

Lutnick disse ainda que se a União Europeia (UE) quer um acordo comercial, é preciso "tirar o pé do pescoço das empresas de tecnologia". " Os mercados digitais são um tema central nas negociações da UE", comentou.