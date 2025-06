Governo Trump impõe sanções a quatro juízes do TPI em medida sem precedentes

Por Humeyra Pamuk e Stephanie van den Berg

WASHINGTON/HAIA (Reuters) - O governo do presidente Donald Trump impôs, nesta quinta-feira, sanções a quatro juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI), uma retaliação sem precedentes à emissão de um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e a uma decisão anterior sobre supostos crimes de guerra cometidos por tropas norte-americanas no Afeganistão.

Washington citou Solomy Balungi Bossa, de Uganda, Luz del Carmen Ibanez Carranza, do Peru, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benin, e Beti Hohler, da Eslovênia, de acordo com uma declaração do Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

"Como juízes do TPI, esses quatro indivíduos se envolveram ativamente nas ações ilegítimas e infundadas do TPI contra os Estados Unidos ou nosso aliado próximo, Israel. O TPI é politizado e falsamente reivindica liberdade irrestrita para investigar, acusar e processar cidadãos dos Estados Unidos e de nossos aliados", disse Rubio.

O TPI criticou a medida, classificando-a como uma tentativa de minar a independência de uma instituição judicial internacional que oferece esperança e justiça a milhões de vítimas de "atrocidades inimagináveis".

Ambos os juízes Bossa e Ibanez Carranza integram o TPI desde 2018. Em 2020, eles estiveram envolvidos em uma decisão da câmara de apelação que permitiu que o promotor do TPI abrisse uma investigação formal sobre supostos crimes de guerra cometidos por tropas norte-americanas no Afeganistão.

Desde 2021, o tribunal reduziu a prioridade a investigação sobre as tropas norte-americanas no Afeganistão e se concentrou nos supostos crimes cometidos pelo governo afegão e pelas forças do Talibã.

Os juízes do TPI também emitiram mandados de prisão para Netanyahu, o ex-chefe de defesa israelense Yoav Gallant e o líder do Hamas Ibrahim Al-Masri em novembro passado por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante o conflito em Gaza. Alapini Gansou e Hohler são os responsáveis por autorizar o mandado de prisão contra Netanyahu e Gallant, segundo Rubio.

A medida aprofunda a animosidade do governo em relação ao tribunal. Durante o primeiro governo Trump em 2020, Washington impôs sanções à então promotora Fatou Bensouda e a um de seus principais assessores por causa do trabalho do tribunal sobre o Afeganistão.

As medidas causaram alvoroço entre defensores dos direitos humanos. Liz Evenson, diretora de Justiça Internacional da Human Rights Watch, disse que as medidas punitivas foram um "ataque flagrante ao Estado de Direito ao mesmo tempo em que o presidente Trump está trabalhando para enfraquecê-lo em casa".

As sanções prejudicam gravemente a capacidade dos indivíduos de realizar até mesmo transações financeiras de rotina, pois espera-se que todos os bancos com vínculos com os Estados Unidos, ou que realizem transações em dólares, tenham que cumprir as restrições.

As novas sanções chegam em um momento difícil para o ICC, que já está sofrendo com as sanções anteriores dos EUA contra seu procurador-chefe, Karim Khan, que no mês passado se afastou temporariamente em meio a uma investigação das Nações Unidas sobre suposta má conduta sexual.

Criado em 2002, o TPI tem jurisdição internacional para processar genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra nos Estados membros ou se uma situação for encaminhada pelo Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos, a China, a Rússia e Israel não são membros.

O TPI tem investigações de crimes de guerra de alto nível em andamento no conflito Israel-Hamas e na guerra da Rússia na Ucrânia, assim como no Sudão, Mianmar, Filipinas, Venezuela e Afeganistão.

O TPI emitiu mandados de prisão contra o presidente Vladimir Putin, por suspeita de deportação de crianças da Ucrânia, e contra Netanyahu, por supostos crimes de guerra em Gaza. Nenhum dos dois países é membro do tribunal, ambos negam as acusações e rejeitam a jurisdição do TPI.

(Reportagem de Humeyra Pamuk, Stephanie Van den Berg e Anthony Deutsch em Haia; Reportagem adicional de Daphne Psaledakis e Michelle Nichols)