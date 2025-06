'Genocídio premeditado': Lula critica Israel e se emociona sobre Palestina

O presidente Lula se emocionou hoje ao defender a Palestina e disse que Israel comete um "genocídio premeditado" contra mulheres e crianças na Faixa de Gaza.

O que aconteceu

Lula disse que palestinos não podem ser tratados como "cidadãos de segunda categoria". '"São seres humanos como todos nós (...). Estamos vendo um genocídio na nossa cara todo santo dia", criticou o petista, em tom exaltado, durante fala a jornalistas ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron. Ao final da entrevista, Lula pediu desculpas "pela emoção" e afirmou que não se pode perder a capacidade de indignação.

O presidente brasileiro afirmou que as grandes potências mundiais precisam dar "um basta" nos ataques de Israel ao povo palestino. Lamentou ainda o fato de que, segundo ele, o "mundo se cala diante de um genocídio" em que vítimas são civis, e não soldados e integrantes do grupo terrorista Hamas. "O que está acontecendo em Gaza é um genocídio altamente preparado, contra mulheres e crianças. É contra isso que a humanidade tem que se indignar", disse.

Sem citar Donald Trump, Lula rechaçou as falas do presidente americano sobre retirar palestinos de Gaza para construir um "riviera do Oriente Médio" no enclave. O petista afirmou que o local não pode ser tratado como "área de lazer" e, sim, como um território conquistado pelo povo palestino depois de "muito sacrifício". "Precisamos garantir que eles construam em harmonia com o Estado de Israel o direito de viver."

Lula repetiu que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz uma guerra contra os interesses dos israelenses. "Ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Interessa a paz", criticou.

O presidente brasileiro voltou a lamentar o que vê como enfraquecimento da autoridade da ONU (Organização das Nações Unidas) perante o mundo. Ele disse que o organismo internacional precisa ter "autoridade" para preservar o território palestino e avaliou que o órgão, que completa 80 anos em 2025, sofre de "rave déficit de legitimidade e eficácia". Diante desse quadro, Lula defendeu novamente a reforma no Conselho de Segurança da ONU, para que um novo grupo de países tenha assento permanente no órgão.

O que disse Lula

Desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio, em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas milhares de crianças. Isso, sinceramente, o dia em que eu perder a capacidade de me indignar, eu não mereço ser dirigente do meu país.

Não é possível a gente aceitar uma guerra que não existe e, sim, um genocídio premeditado que um governante de extrema direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque, a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Interessa a paz.



Não podemos permitir os discursos do presidente de Israel, que diz todo dia que quer ocupar a Faixa de Gaza, o outro diz que quer fazer um hotel, uma área de lazer, quando, na verdade, aquilo é um território que um povo conquistou depois de muito sacrifício e que precisamos garantir que eles construam em harmonia com o Estado de Israel o direito de viver. É importante que as potências mundiais deem logo um basta nisso.