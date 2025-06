Fundo soberano saudita é novo patrocinador da Copa do Mundo de Clubes, anuncia Fifa

O fundo soberano da Arábia Saudita (PIF) se tornou patrocinador da Copa do Mundo de Clubes, cuja primeira edição com 32 equipes acontecerá de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos, anunciou a Fifa nesta quinta-feira (5).

"Esta colaboração expande a presença global do PIF no mundo esportivo e demonstra um compromisso conjunto com a Fifa com o crescimento do futebol [...] e foca especialmente nos jovens, oferecendo-lhes oportunidades diversas e apoiando os esforços da Fifa para desenvolver o futebol de base", afirmou a entidade global em comunicado, sem fornecer mais detalhes.

"Após o anúncio de nossa colaboração com a Concacaf [Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe] no ano passado, e alinhados com nossos investimentos contínuos em apoio ao futebol, confirmamos nossa posição na vanguarda do desenvolvimento do esporte no mundo. Estamos abrindo caminho para o crescimento do esporte em todo o planeta", disse Mohammed al Sayyad, chefe da marca PIF.

Este patrocínio mostra os laços cada vez mais estreitos entre a Fifa e a Arábia Saudita, que vai sediar a Copa do Mundo de 2034.

O PIF, por meio de sua subsidiária esportiva SURJ Sports Investment, também detém uma participação na plataforma de streaming DAZN, a emissora oficial da Copa do Mundo de Clubes, por um montante superior a US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões pela cotação atual).

Projeto da Fifa, apesar da oposição de alguns dos principais jogadores devido à sobrecarga do calendário internacional, a Copa do Mundo de Clubes reunirá 32 times em solo americano pela primeira vez, um ano antes da Copa do Mundo de 2026, que será realizada em Estados Unidos, México e Canadá.

A Fifa conta com o apoio dos principais clubes europeus para esta competição, por meio da poderosa e influente Associação Europeia de Clubes (ECA).

kn/dar/iga/ag/aam/rpr

© Agence France-Presse