'Jesus merece esposa bonita': ex-miss, freira fugia de casa para ir à missa

A freira Kamila Cardoso, de 21 anos e conhecida como irmã Eva, chamou a atenção de pessoas nas ruas e nas redes sociais por sua beleza após ter sido filmada vendendo artigos religiosos em um bar de Goiânia. A religiosa já foi miss e modelo, mas disse ter abandonado a carreira de moda para seguir sua ''verdadeira vocação''.

Quem é ela

Natural de Patos de Minas (MG), a jovem mora atualmente em Brasília. Ela faz parte da Comunidade Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina, vinculada à Igreja Católica Ortodoxa Siriana, e convive em uma chácara chamada Sol Nascente, em Ceilândia, com outros 70 missionários.

Kamila foi modelo dos 8 aos 17 anos. Ela fazia ensaios fotográficos e campanhas publicitárias desde pequena, e já venceu um concurso de miss. ''Eu gostava bastante, pensei que tinha encontrado o meu sonho, que ali a minha vida ia ser perfeita. Dali para frente, não esperava que eu fosse encontrar a minha verdadeira vocação'', contou ao UOL.

Ensaios fotográficos de Kamila Imagem: Cedido ao UOL

Morte do pai influenciou o rumo de sua vida e, aos 18 anos, se tornou freira. Kamila conta ter perdido o genitor aos 9 anos e, com o passar do tempo, passou a buscar algo que ''preenchesse sua tristeza''. ''Foi aí que comecei a me apegar mais nas orações, comecei a rezar o terço, busquei a paróquia São Jorge Santo Expedito e comecei a participar das ações da igreja'', relembra.

Teve um dia que fui à missa e eu estava bem inspirada. Aí a madre Renata passou por mim em um certo momento e eu passei a admirar ela, o paramento dela, o véu, a batina, que hoje são as minhas roupas também. E comecei a me ver nessa realidade.

Irmã Eva

Família não aprovou vida religiosa

Kamila diz que a reação da família ao saber da notícia ''não foi muito boa''. Eles esperavam que a jovem fosse progredir na carreira de modelo e também que formasse família. ''Eles tinham um sonho totalmente diferente para mim, por eu ser filha única e pelo meu pai já ser falecido, minha mãe ficou um pouco chateada por não ter uma descendência.''

A mãe tentou impedir que a filha fosse freira e a proibia de ir à igreja. Por isso, a jovem precisou fugir de casa em algumas situações para ir às missas. ''Mas hoje ela já entende que é uma vocação linda. Ela já vai lá na comunidade, já visita, já ajuda. Minha família como um todo também conseguiu entender.''

Kamila até escolheu um novo nome para marcar a mudança espiritual. Ela adotou ''Eva'' em seu rito de passagem e explica que a personagem bíblica foi a primeira mulher da criação, a ''mãe de todos''. ''Acho que ela deve ser lembrada assim, deve ser respeitada. E, diferente dela, quero sempre ser fiel ao meu Deus.''

Eva na época de modelo Imagem: Cedido ao UOL

'Voto de castidade não é o mais difícil'

Para a jovem, a proibição de relacionamentos sexuais e amorosos não é o maior desafio. Ao se tornar freira, precisou professar os votos de pobreza, castidade e obediência, que são compromissos firmados com Deus e que devem ser a base da vida religiosa, segundo o catolicismo.

A gente passa por muitas dificuldades e muitos sacrifícios. A nossa vocação não é fácil. Mas também é uma coisa muito bonita e acho que é um privilégio

Irmã Eva

Ela contou ter namorado antes de virar freira. ''Mas não foi algo que preencheu o meu coração por inteiro. O que preenche mesmo é Jesus, é Nossa Senhora. Por mais que eu fizesse as coisas do mundo, elas não iam me satisfazer'', explicou.

Segundo Eva, a maior dificuldade está relacionada ao voto de obediência. ''Sou uma pessoa que gosta bastante de dormir e nós temos uma vida muito ativa, então precisamos acordar cedo. Muitas vezes, dormimos tarde por conta das orações e temos que estar em pé cedinho. Então isso, para mim, é um dos maiores desafios''.

'Jesus merece uma esposa bonita'

Kamila esclarece que pode usar maquiagem leve e pintar as unhas. Ela e as outras irmãs fazem parte da Congregação Sancta Dei Genitrix, ligada à Igreja Ortodoxa e que estabelece doutrinas diferentes da Igreja Católica Apostólica Romana. ''Isso vai de congregação para congregação. A nossa permite fazermos o uso da maquiagem. Não para um mundo de mercado e para os outros, mas sim para Deus'', relata.

''Nós podemos nos cuidar, toda mulher gosta disso'', entende. Eva diz que a aparência dela e das outras freiras da comunidade costuma causar estranhamento em algumas pessoas, que descredibilizam as ações sociais e os projetos promovidos por elas. ''A maioria de nós é jovem, todas nós somos muito lindas. Jesus merece uma esposa bonita'', argumenta.