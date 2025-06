Fed/Kugler: meu foco é inflação, não está claro se efeitos inflacionários de tarifas são únicos

A diretora do Federal Reserve (Fed), Adriana Kugler, afirmou que tem mantido seu foco na inflação e que não está claro de os efeitos inflacionários por conta das tarifas são únicos, em rodada de perguntas e respostas em evento do Clube Econômico de Nova York, nesta quinta-feira. Na ocasião, ela disse que a maioria dos dirigentes do BC americano está mais preocupada com a inflação do que com o crescimento.

Ainda, Kugler disse ver a inflação como um risco maior no momento do que a queda do emprego. "O desemprego ainda está em uma taxa historicamente muito baixa", pontuou. Segundo ela, ainda é cedo esperar perdas de emprego por conta da inteligência artificial (IA), mas a diminuição dos fluxos de imigrantes pode tornar o mercado de trabalho mais restrito.

"Quando as tarifas forem totalmente implementadas, poderemos começar a falar sobre outros efeitos, mas isso ainda não aconteceu", ressaltou, ao reiterar que ainda não se viu a extensão total do impacto das tarifas sobre os preços.