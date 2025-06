Falas de Lagarde compensam corte de juros do BCE e mercado europeua fecha em alta

Por Purvi Agarwal e Sanchayaita Roy e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias oscilaram entre alas e baixas nesta quinta-feira e fechou com ganhos depois que os comentários da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ofuscaram o corte de juros amplamente esperado.

O índice pan-europeu STOXX 600, que estava inicialmente em território positivo, reverteu abruptamente o curso e passou a cair uma vez que os comentários de Lagarde sobre o banco estar "bem posicionado" para lidar com a incerteza econômica global enviaram um sinal aos investidores para que moderassem as expectativas mais "dovish".

O índice de referência fechou então com alta de 0,2%.

O BCE reduziu os custos de empréstimos em 25 pontos-base - um movimento amplamente precificado pelos mercados. Mas a sugestão de Lagarde de uma pausa no ciclo de afrouxamento depois que a inflação finalmente retornou à sua meta de 2% fez com que os mercados futuros reavaliassem suas apostas "dovish".

A trajetória da taxa de juros implícita nos mercados prevê uma pausa em julho e apenas mais um corte até o final do ano, possivelmente em dezembro.

"Esse foi o último corte óbvio. A vida dos banqueiros centrais da Europa será mais difícil a partir de agora. Achamos que mais cortes estão previstos, mas o BCE não nos deu muito com o que trabalhar em termos de tamanho e prazo", disse Roelof Salomons, estrategista-chefe de investimentos do BlackRock Investment Institute para a Holanda.

O setor bancário recuperou-se de uma queda inicial para emergir como o setor de melhor desempenho do dia, beneficiando-se da perspectiva de que os juros permanecerão mais altos por mais tempo.

Por outro lado, o setor imobiliário, sensível aos juros, inicialmente impulsionado pelo corte, viu seus ganhos evaporarem após os comentários de Lagarde, fechando em queda de 0,2%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,11%, a 8.811,04 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,19%, a 24.323,58 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,18%, a 7.790,27 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,74%, a 40.379,29 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,73%, a 14.203,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,02%, a 7.421,67 pontos.

(Reportagem de Purvi Agarwal, Sanchayaita Roy, Ragini Mathur e Pranav Kashyap em Bengaluru)