EXCLUSIVO-Petrobras precisa estar na África, principal foco fora do Brasil, diz CEO

Por Rodrigo Viga Gaier e Marta Nogueira e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras planeja tornar a África sua principal região exploratória de petróleo e gás fora do Brasil, disse a presidente da estatal, Magda Chambriard, em entrevista à Reuters nesta quinta-feira.

A executiva, que completa neste mês um ano à frente da empresa, destacou que a Costa do Marfim estendeu um "tapete vermelho" para a companhia operar em águas profundas e ultraprofundas de seu litoral, comentando acordo de exclusividade para negociação de nove blocos anunciado na véspera.

A investida no exterior, no entanto, ocorre em paralelo com os esforços da empresa para abrir novas fronteiras no Brasil, diante da necessidade de repor reservas, em especial nas bacias da Foz do Rio Amazonas e Pelotas.

"O que nós fizemos ao longo deste ano foi repaginar a exploração da Petrobras... Somos especialistas na exploração do Brasil e a correlação do Brasil com a África é inequívoca. Então, nós precisamos ir para a África... onde a África nos deseja", afirmou Chambriard, ao receber a Reuters para uma entrevista.

Dentre as áreas de interesse da petroleira no continente africano, estão Namíbia, onde a companhia disputou uma fatia de área da Galp chamada Mopane, além de São Tomé e Príncipe e África do Sul, onde a petroleira já tem ativos.

No caso de Mopane, Chambriard disse que a oferta da Petrobras, especialista em águas ultraprofundas, foi superada pela concorrente TotalEnergies .

Questionada se isso seria uma derrota definitiva, ela respondeu: "esperamos ser convidados", sem dar detalhes.

A empresa também busca explorar a costa da Índia, onde participará de um leilão de blocos previsto para julho, disse Chambriard, pontuando que os indianos já são consumidores de produtos da Petrobras.

"A Índia tem um mercado gigantesco, tanto para o gás quanto para o óleo. Então, as licitações deles devem ter um condão de privilegiar primeiro o mercado local, mas nada contra, porque hoje nós já exportamos óleo para a Índia. Então, produzir lá e entregar para a Índia não tem problema nenhum para nós", afirmou.

A petroleira planeja 30 novos poços exploratórios no próximo plano de negócios para o período de 2026 a 2030, mesmo número previsto no planejamento em vigor.

Na Foz do Amazonas, Chambriard acredita que a companhia poderá realizar um simulado na segunda quinzena de julho, no último passo antes que o órgão ambiental federal Ibama decida se dará uma licença para a perfuração.

