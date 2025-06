Excesso de oferta de níquel persistirá com crescimento mais lento da demanda, dizem especialistas

Por Bernadette Christina

JACARTA (Reuters) - O excesso de oferta no mercado global de níquel deve persistir nos próximos anos, dada a expansão da capacidade de produção e o crescimento mais lento da demanda pelo metal usado em baterias e aço inoxidável, disseram os palestrantes em um evento do setor nesta semana.

Um aumento no novo suprimento de níquel na Indonésia, o maior produtor mundial com uma participação de mercado de cerca de 63%, fez com que os preços de referência caíssem pela metade nos últimos três anos.

"O mercado está com excesso de oferta e, na Indonésia, vários projetos em andamento serão concluídos em breve, aumentando a capacidade de produção", disse Jim Lennon, analista da Macquarie, em uma conferência do setor organizada pelo Shanghai Metals Market em Jacarta.

Lennon espera que o excedente continue até 2027-2028.

O contrato de níquel mais negociado na Bolsa de Metais de Londres foi negociado a US$15.380 por tonelada métrica nesta quinta-feira, depois de atingir uma mínima de cinco anos de US$13.865 em 7 de abril.

O níquel atingiu uma máxima histórica acima de US$48.000 por tonelada no início de 2022.

Lennon disse que o nível de US$15.000 é fundamental para os custos do setor. Depois que os cortes de produção começaram em 2022-2023, metade dos produtores existentes está em risco se os preços caírem abaixo desse nível, disse ele.

Enquanto isso, o crescimento da demanda de níquel foi prejudicado pelo aumento no uso de baterias de fosfato de ferro-lítio mais baratas.

O analista reduziu sua estimativa para a demanda de níquel do setor de baterias em 2030 para 967.000 toneladas, em comparação com uma previsão de consenso do setor de 1,5 milhão de toneladas há dois anos.

O setor de baterias consumiu 518.000 toneladas de níquel no ano passado.

O ministro de mineração da Indonésia disse que o governo administrará a oferta e a demanda de minério de níquel para sustentar os preços.