Purificador de água Consul está por menos de R$ 220; saiba se vale a pena

Para quem busca consumir água com mais segurança e praticidade, o Guia de Compras UOL encontrou um purificador da Consul que se destaca por ter um filtro capaz de reter partículas pequenas de impureza presentes na água, segundo o fabricante.

O produto está hoje na faixa de R$ 219. Conheça mais detalhes sobre ele e as principais impressões de compradores.

O que diz a Consul sobre o purificador?

É compacto e não depende de energia elétrica para filtragem;

Possui um filtro classe A, que retém até as menores partículas presentes na água;

Contém um alerta luminoso para troca de filtro;

Promete eficiência bacteriológica, que retém as bactérias, e reduz mais de 75% de cloro livre;

Refil com vida útil de 1,5 litros ou seis meses;

Não tem a função de gelar água;

Pode ser posicionado na bancada ou na parede.

O que diz quem comprou?

O purificador de água tem mais de 4,5 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,6 estrelas, enquanto no Magalu, tem 4,7 estrelas (máximo de cinco).

Os consumidores relatam que os principais pontos positivos são a forte vazão de água, a fácil instalação e a purificação eficiente.

Cumpre o que promete, amei o tamanho e era exatamente o que queria, com vazão de água forte. A instalação foi super fácil. Camila

Supriu as expectativas, fácil instalação e adequação. Simplicidade. Botão de acionamento aparenta fragilidade, mas funciona perfeitamente. Recomendo. Davy

Produto ótimo. Estou usando há quase um mês e cumpre o que promete. O fluxo de água é bom, é forte. Foi de fácil instalação e chegou antes do prazo. Recomendo. Nataly Castilho

O purificador é perfeito em todos os sentidos, fácil instalação, pequeno e prático. A qualidade da água é ótima e eu sou super exigente. [A água fica] sem odor, sem gosto. Aprovado, uma das minhas melhores compras. Cátia

Pontos de atenção

Por outro lado, os consumidores criticam a fragilidade do botão principal e sua fragilidade ao ser acionado, além da vazão lenta de água.

Muito bom, atende bem e gela rápido a água. Meu único ponto de atenção é para os botões de acionamento, se não tomar cuidado eles podem afundar. Fernando

Se você está acostumado a encher copo e garrafa rápido, esse filtro vai te causar estresse porque ele é muito lento. Mas o apoio para o copo é removível e você pode colocar a garrafa embaixo e deixar lá enchendo. Funciona. Exidan

Produto compacto e bom, todavia tem um excesso de ruído no botão principal. É bem barulhento. Wagner

Comprei me baseando nas avaliações. Mas algo que não comentaram foi sobre o botão, que trava e continua a sair água. Achei esse ponto muito importante porque afeta o desempenho do produto. A maioria dos purificadores não são de botão de pressionar, mas de girar. Silvio Ribeiro

