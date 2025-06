Espanha vence França (5-4) e vai enfrentar Portugal na final da Liga das Nações

Em um festival de gols, a Espanha derrotou a França por 5 a 4 nesta quinta-feira (5), em Stuttgart, na semifinal da Liga das Nações da Uefa, e no domingo vai lutar pelo bicampeonato do torneio contra Portugal, em Munique.

'La Roja' sofreu após abrir 5 a 1, com gols de Nico Williams (22'), Mikel Merino (26'), Pedri (55') e dois de Lamine Yamal (54' de pênalti e 67'), enquanto Kylian Mbappé também marcou convertendo uma penalidade. Na reta final, os 'Bleus' quase alcançaram o empate por meio de Rayan Cherki (79'), um gol contra de Dani Vivian (83') e um gol nos acréscimos de Randal Kolo Muani (90'+3).

"Eu desfruto quando é com sofrimento, eu curto. Não entendo o esporte sem sofrimento. Não entendo futebol sem sofrimento", admitiu o técnico da seleção espanhola Luis De la Fuente.

A Espanha não marcava cinco gols contra a França desde a vitória por 5 a 1 em um amistoso em Colombes (perto de Paris) em 1949.

Após conquistar os títulos da Liga das Nações de 2023 e da Eurocopa de 2024, a equipe de Luis De la Fuente busca fechar um terceiro troféu consecutivo, num domingo que promete emoções para os torcedores espanhóis caso Carlos Alcaraz também consiga chegar à final de Roland Garros.

- Sem 'efeito PSG' -

A França, em meio à euforia com o recente título da Liga dos Campeões do Paris Saint-Germain, esperava conseguir neste duelo sua revanche após a derrota sofrida para a Espanha na semifinal da Eurocopa de 2024. Porém, foram os adversários que acabaram se vingando de um outro revés: a derrota para os 'Bleus' na final da Liga das Nações de 2021.

"Fiquei com sentimentos mistos. Há algumas coisas boas para tirar, mas quando você sofre cinco gols fica claro que não fez tudo certo", admitiu o técnico da França, Didier Deschamps.

No início da partida, a França quase abriu o placar: Unai Simón interceptou um ótimo passe de Mbappé para Desiré Doué logo aos 7 minutos, e Theo Hernández acertou o travessão aos 12 minutos.

No momento em que 'La Roja' estava mais aflita, veio o gol de Nico Williams (22'): Lamine Yamal cruzou da ponta para Mikel Oyarzabal, que, de costas para o gol, conseguiu encontrar espaço para um passe curto para o craque do Athletic Bilbao, que não desperdiçou diante de Mike Maignan.

- Merino, talismã em Stuttgart -

O segundo golpe não tardou a chegar e foi particularmente devastador.

Oyarzabal foi novamente o responsável pela assistência, desta vez com um passe longo que deixou Merino cara a cara com o goleiro francês, a quem ele superou com um chute rasteiro aos 26 minutos.

O jogador do Arsenal mais uma vez balançava as redes no estádio de Stuttgart, onde já havia brilhado no ano passado na Eurocopa, com um gol nos acréscimos para ajudar a Espanha a eliminar a anfitriã Alemanha nas quartas de final.

Enquanto Ousmane Dembélé se desesperava com chutes que esbarravam nas defesas de Unai Simón, a Espanha teve a chance de ampliar a vantagem antes do intervalo, mas Dean Huijsen teve seu gol anulado por impedimento aos 44 minutos.

- Duelo pela Bola de Ouro -

No segundo tempo, qualquer esperança de virada da França foi frustrada por Lamine Yamal, que também relembrou a Eurocopa de 2024, quando marcou um golaço contra a França.

Desta vez ele converteu um pênalti (54') que ele mesmo havia sofrido após uma entrada de Rabiot.

Com os 'bleus' nocauteados, Pedri se juntou à festa logo depois marcando o quarto gol em um mano a mano com Maignan, após receber de Nico Williams (55').

Mbappé diminuiu aos 59 minutos de jogo, de pênalti, mas Yamal colocou seu time em vantagem (5 a 1) com um chute cruzado na área, em uma noite em que garantiu seu lugar na disputa pela Bola de Ouro contra Dembélé e Mbappé.

Nos minutos finais, aproveitando o relaxamento do adversário, a França colocou uma dose de drama na partida. A bicampeã mundial fez 5 a 4 por meio de Cherki (79'), um gol contra de Vivian (83') e Kolo Muani nos acréscimos (90'+3), mas não conseguiu evitar a eliminação.

Os franceses vão disputar o terceiro lugar, no domingo, contra a Alemanha.

