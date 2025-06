Encomendas à indústria da Alemanha sobem 0,6% em abril ante março

As encomendas à indústria da Alemanha subiram 0,6% de março para abril, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira, 5, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado superou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 2,6% no período. Na comparação anual, as encomendas totais tiveram alta de 4,8%. Os dados de encomendas de março foram revisados para ganho mensal de 3,4%, de 3,6% anteriormente.