Dono de construtora morto em assalto a casa em SP é velado em Guaratinguetá

O corpo do empresário Francisco Filippo, morto ontem durante um assalto em São Paulo, é velado na manhã de hoje em Guaratinguetá, no interior do estado.

O que aconteceu

O velório começou às 10h e o sepultamento está marcado para 16h, no Cemitério Senhor dos Passos. O engenheiro e dono da Construtora Filippo, Francisco, de 58 anos, foi morto em casa, no Jardim Paulista, bairro nobre da zona oeste da capital.

Guaratinguetá é a cidade da família do empresário. O pai dele, também chamado Francisco, morreu em 2020 aos 92 anos e foi enterrado no mesmo município.

Familiares e amigos lamentam a perda. ''Tão triste essa que nem se pode chamar de notícia, parece um vento frio que nos assombrou nessa manha trazendo a morte do Fran'', escreveu um deles nas redes sociais.

Cartaz Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Entenda o caso

Criminosos entraram por volta das 19h20 de ontem no imóvel, após clonarem o controle remoto do portão. No momento do crime, apenas Francisco Filippo estava presente e foi rendido por quatro homens.

Câmeras de segurança da casa foram desligadas antes do grupo entrar no local. "O vigilante não viu ninguém entrar. Ele estava chegando para trabalhar na hora", disse a delegada Ivalda Aleixo, do DHPP da Polícia Civil, em entrevista à TV Globo.

O engenheiro foi baleado na sala de jantar. De acordo com a polícia, não houve reação da vítima. Por isso, há uma investigação aberta para entender se a morte foi premeditada. Os criminosos ficaram oito minutos na casa, aproximadamente, segundo boletim de ocorrência.

Esposa dea vítima chegou à residência minutos após o crime, quando os criminosos já tinham deixado o local. Ela estava com o filho do casal, de 5 anos.

Os ladrões fugiram em um HB20, localizado horas depois pela polícia em Moema, bairro da zona sul. Nenhum dos criminosos foi identificado e preso até o momento. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), dois celulares também foram apreendidos no local do crime.

O grupo levou joias do imóvel. O caso é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa) e pelo 15º D, da Polícia Civil e as autoridades ainda não informaram quais os valores dos bens roubados.