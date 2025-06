Dólar à vista fecha em baixa de 1,03%, a R$5,5871 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a quinta-feira com queda superior a 1% no Brasil e novamente abaixo dos R$5,60, acompanhando o movimento quase generalizado de recuo da moeda norte-americana no exterior, após o Banco Central Europeu (BCE) indicar uma pausa em seu processo de corte de juros.

A moeda norte-americana à vista fechou em baixa de 1,03%, aos R$5,5871. No ano, a divisa dos EUA acumula perdas de 9,58%.

Às 17h06, na B3 o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,87%, aos R$5,6140.

(Por Fabrício de Castro)