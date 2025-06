Difícil parar de fumar? Veja 5 passos para largar o cigarro de vez

O tabagismo é uma doença crônica gerada pela dependência em nicotina, uma substância que é naturalmente encontrada nas folhas do tabaco e está presente em vários de seus derivados como cigarro, charuto, cigarro de palha, narguilé, cachimbo, rapé, cigarrilha, fumo de rolo (tabaco mascado), entre outros.

Quem já tentou parar de fumar sabe como é difícil enfrentar os diferentes efeitos físicos e psicológicos da abstinência à nicotina. Entre eles estão dor de cabeça, ansiedade, irritação, suor excessivo nas mãos, tremores, mudanças no hábito intestinal e no sono (insônia ou hipersônia), fome compulsiva, dificuldade de se concentrar nas tarefas, apatia e até depressão.

Os sintomas físicos tendem a desaparecer em poucos dias, mas os psicológicos podem durar muitos meses.

Cinco maneiras de largar o cigarro

1. Experimente um "desmame" gradual

Parar de fumar de uma vez pode ser uma estratégia válida para pessoas que preferem um rompimento total com o vício. É possível, porém, adotar uma estratégia de retirada lenta do hábito. "Um desmame gradual ou até uma reposição de nicotina por adesivo podem ajudar no processo de parar de fumar, pois causa menos abstinência", diz Fábio Porto, neurologista comportamental.

Essa diminuição gradual, porém, não pode ser muito demorada, como frisa Eduardo Perin, psiquiatra e especialista em terapia cognitivo-comportamental. "Se demora, a tendência é a pessoa voltar ao número de cigarros que fumava anteriormente. Após um breve período de diminuição, deve-se estabelecer o 'dia D', ou seja, deve-se marcar em qual dia parará de vez de fumar."

2. Procure um tratamento médico

Há no mercado fitoterápicos que prometem auxiliar no processo de parar de fumar e nas abstinências decorrentes. Não há entre eles, porém, respaldos científicos robustos que comprovem sua eficácia. Mas há outras drogas que podem fazer parte do tratamento de cessação do tabagismo. "Os tratamentos mais adequados são a Vareniclina (nome comercial Champix), ou a Bupropiona (nome comercial Wellbutrin) associada a adesivos e gomas de mascar de nicotina", diz Perin.

3. Compartilhe e peça ajuda

Converse com familiares, colegas e pessoas próximas sobre a sua vontade de largar o vício. Com essa troca íntima sobre as dificuldades do tabagismo, você cria uma rede ampla de auxílio para os momentos mais duros do rompimento com a nicotina.

"As pessoas próximas não fumantes podem incentivar com reforços positivos, deixando claro que esse momento mais duro de abstinência tende a passar. Contraindico que os familiares fiquem o tempo todo lembrando dos momentos com o cigarro, falando sobre como a casa fedia quando a pessoa costumava fumar, por exemplo. Isso tende a reviver na memória o hábito de fumar. É importante sempre acolher", orienta Thatiane Fernandes, psiquiatra.

4. Procure outras distrações e se exercite

Meditar, apostar em exercícios de respiração, alongamento e técnicas como pilates e ioga pode ser bastante proveitoso no processo de largar o vício. Além disso, tente acrescentar caminhadas e atividades aeróbicas, que ajudam a liberar neurotransmissores relaxantes.

5. Evite os gatilhos

Muitas pessoas que estão tentando largar o tabagismo colocam o álcool como um fator que contribui para o aumento da vontade de fumar. Além disso, alguns ambientes tendem a "puxar na memória" a vontade de fumar, como bares e festas. Claro que é difícil romper totalmente com a vida social, mas é ideal evitar momentos em que você sabe que a vontade virá, como aquele cafezinho no intervalo do trabalho com colegas fumantes.

O que faz alguém ter vontade de fumar

A literatura médica sugere que vários fatores influenciam o início e a manutenção do hábito de fumar:

Início

Genética

Vida social

Ter pais fumantes

Baixa renda

Tendência a ter problemas de saúde mental

Impulsividade

Manutenção

Círculo social de fumantes

Baixa orientação educacional

Pouco suporte parental

Uso de álcool

Baixo status social

Para 50% dos fumantes, a razão para eles fumarem é o alívio do estresse e o prazer. Aumento do foco, controle do peso e socialização são outras causas relatadas por eles.

Imagem: Getty Images

Os efeitos do tabaco

Os tabagistas são expostos a mais de 4.000 substâncias tóxicas todos os dias, e 60 delas são cancerígenas. Confira as principais enfermidades e condições relacionadas ao tabagismo:

Doenças cardiovasculares: infarto, angina, hipertensão arterial, aneurisma arterial, trombose, AVC (Acidente Vascular Cerebral);

Câncer: os mais comuns são o de pulmão, boca, laringe, faringe, esôfago, estômago, fígado, rim, pâncreas, bexiga, colo do útero, leucemia, mama;

Doenças respiratórias: DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, ou enfisema pulmonar), bronquite crônica, pneumonia, tuberculose;

Infertilidade (homens e mulheres);

Impotência sexual;

Menopausa precoce;

Osteoporose;

Catarata;

Degeneração macular;

Redução da expectativa de vida (a média é de dez anos a menos);

Doenças odontológicas (especialmente gengivite e periodontite).

A boa notícia é que sempre é tempo de parar de fumar e melhorar a qualidade de vida.

*Com informações de reportagens publicadas em 11/08/2020 e 04/05/2021