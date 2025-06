Inove no presente do seu amor com plantas de Lego; kit está 25% off hoje

Se você quer dar um presente criativo para o seu amor no Dia dos Namorados, que tal dar plantas e flores em formato de Lego? Além de não precisar regar, vocês ainda se divertem montando.

O Guia de Compras UOL encontrou hoje um kit de suculentas com 25% de desconto hoje, saindo por R$ 329. Confira a seguir as características desse produto e o que diz quem o comprou.

O que a Lego diz sobre o produto?

Idealizado para adultos;

Vem com 771 peças;

Permite montar nove plantas artificiais diferentes, cada uma em seu vaso;

Dá para juntar todas as plantas em um único arranjo ou separar em cada vaso;

Tem design inspirado em plantas verdadeiras;

É versátil: pode decorar diferentes ambientes de casa ou do escritório, como estantes, banheiros ou mesa de cabeceira.

O que diz quem o comprou?

O produto tem nota média de 4,9 na Amazon (do total de cinco), e mais de 13 mil avaliações. Confira alguns comentários:

Maravilhoso. Amei esse Lego, fácil de montar. Fica perfeito. Dá para usar juntinho ou separadas. É tão bem feito que algumas enganam que são de verdade.

Adriana

Adorei montar esse Lego. Além de ficar lindo como decoração.

Fabiana

Minha neta (15 anos) adora montar os Legos e essas suculentas ficaram ótimas no seu quarto.

Clodia

Além de ser um excelente passatempo, também é uma decoração de qualidade. Para quem esquece de regar as plantas de verdade, essa é uma boa opção. Recomendo.

Elizeu

Pontos de atenção

Por outro lado, algumas pessoas reclamam que o tempo de montagem do produto é demorado, que o preço é elevado e que o tamanho das peças é menor do que esperavam. Confira:

Tempo de montagem: embora o processo de montagem seja agradável, pode ser demorado, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com a construção de um produto Lego.

Michele Feilmeier*

Plástico não deveria ser tão caro. São legos, mas muito caros.

David B.*

É tão pequeno. Muito menor do que qualquer uma das fotos faça parecer. Amanda T.*

*Comentário traduzido de avaliação publicada em inglês

