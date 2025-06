Cidade de SP e marginais entram em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo e as marginais Tietê e Pinheiros entraram em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quinta-feira (5).

O que aconteceu

Sistema de chuva se aproxima do sul da região metropolitana de São Paulo com intensidade de moderada a forte. Por volta das 15h48 chovia nas zonas norte, sul e centro da capital paulista, informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão da prefeitura de São Paulo.

Instabilidade deve se deslocar para outras regiões da cidade nas próximas horas.

Próximos dias

Frente fria deve passar rapidamente pelo litoral paulista amanhã. Indicadores apontam para a queda de temperatura no começo da próxima semana.

Sexta-feira (6) inicia com chuva ainda na madrugada. Ao longo do dia, o tempo seguirá fechado com chuva intermitente em razão da passagem da frente fria no litoral. A mínima ficará em 16ºC enquanto a máxima em torno dos 21ºC.

No sábado (7), a chuva intermitente isolada e intermitente deve predominar no período da manhã e tarde. De noite haverá a variação de nuvens e chuviscos eventuais na cidade. A temperatura vai variar entre 16ºC e 22ºC.

