China pede que UE pare de "provocar problemas" na disputa do Mar do Sul da China

PEQUIM (Reuters) - A embaixada chinesa nas Filipinas aconselhou Manila nesta quinta-feira a não "fantasiar" sobre depender de forças externas para resolver a disputa no Mar do Sul da China e pediu à União Europeia que pare de "provocar problemas".

Um porta-voz da embaixada fez os comentários depois que a chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, visitou a capital filipina e expressou sua preocupação com as atividades da China na movimentada hidrovia, onde suas reivindicações se sobrepõem às de algumas nações do sudeste asiático.

"A UE não é parte nas disputas do Mar do Sul da China e não tem o direito de interferir nas diferenças entre a China e as Filipinas", disse o porta-voz em um comunicado no site da embaixada.

A embaixada das Filipinas em Pequim não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por email.

(Reportagem da Redação de Pequim)