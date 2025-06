Carla Zambelli tem grande chance de ser presa e extraditada, avalia jurista

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que fugiu para os Estados Unidos e prometeu se instalar na Europa, tem grandes chances de ser presa e extraditada pelo governo italiano, mas ainda com uma única possibilidade de se safar, avaliou hoje o jurista Rafael Paiva, professor de direito penal, durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

A tendência (e a aposta jurídica de hoje) é que a Itália prenda e extradite a Carla Zambelli para o Brasil. Só não haveria extradição caso o governo italiano entendesse que se trata de uma condenação política. E aqui eu faço um parênteses: não é uma condenação política. Rafael Paiva, professor de direito penal

A parlamentar e ex-aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou ontem que viajou para os Estados Unidos, mesmo condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão por mandar invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

No dia seguinte, o ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) e determinou a prisão preventiva de Zambelli. O magistrado solicitou a inclusão do nome da parlamentar na lista de difusão vermelha da Interpol.

Em entrevista à rádio Auriverde, a deputada anunciou que tinha planos de sair dos Estados Unidos e se estabelecer na Europa. Zambelli possui cidadania italiana. O paradeiro oficial de Zambelli, no entanto, segue desconhecido. À Folha, o ex-apresentador da Jovem Pan Paulo Figueiredo disse que a deputada "já está bem e em segurança na Itália".

Eu acredito que, sim, pode ter algum tipo de entrave por parte do governo italiano [por serem da mesma corrente política, a extrema direita]. Eles são alinhados politicamente à vertente da Carla Zambelli.

Porém, de forma bastante segura, eu posso dizer que um governante eleito num país democrático (como é o caso da Itália) não pode sobrepor as suas vontades políticas ao que a Lei determina.

E, nesse caso, em particular, é claro que pode haver uma grande discussão dentro da Itália, se trata de uma perseguição política ou não. Essa é a única saída. Então, o único argumento que eu acho viável hoje para que a defesa da Carla Zambelli possa usar na Itália seria uma perseguição política. Mas nesse ponto eu até já me adiantei. Me parece que não se trata de uma perseguição política. Rafael Paiva, professor de direito penal

Diretor da PF diz não informar técnicas usadas para localizar foragidos

No UOL News, o diretor de Cooperação Internacional da PF (Polícia Federal), Felipe Seixas, informou que a corporação não divulga as técnicas utilizadas para localizar foragidos, como a deputada federal Carla Zambelli. A declaração foi feita após um youtuber descobrir a localização da parlamentar em Fort Lauderdale, na Flórida.

A Polícia Federal tem uma unidade de busca ativa de foragidos. Ela funciona dentro da Diretoria de Cooperação Internacional, mas as técnicas de investigação nós não divulgamos. Preferimos guardar as técnicas para que os próprios criminosos não saibam como nós conseguimos chegar a eles. Felipe Seixas, diretor da PF

Nesta quinta, o youtuber João Paschoal disse ter conseguido localizar Zambelli por meio da GeoGuessr, jogo de identificação geográfica por imagens. Há quatro anos, o influenciador consegue estimar um local em 0.05s. Ele utilizou imagens postadas pela própria parlamentar em uma live.

