PF diz não informar técnicas usadas para localizar foragidos, como Zambelli

A Polícia Federal disse hoje que não divulga as técnicas utilizadas pela corporação para localizar foragidos, como a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que viajou para os Estados Unidos mesmo condenada pela Justiça. A declaração foi feita por Felipe Seixas, diretor de Cooperação Internacional da PF, no UOL News, do Canal UOL, após um youtuber descobrir a localização da parlamentar em Fort Lauderdale, na Flórida.

A Polícia Federal tem uma unidade de busca ativa de foragidos. Ela funciona dentro da Diretoria de Cooperação Internacional, mas as técnicas de investigação nós não divulgamos. Preferimos guardar as técnicas para que os próprios criminosos não saibam como nós conseguimos chegar a eles. Felipe Seixas, diretor da PF

A parlamentar e aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou ontem que viajou para os Estados Unidos, mesmo condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão por mandar invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

No dia seguinte, o ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) e determinou a prisão preventiva de Zambelli. O magistrado solicitou a inclusão do nome da parlamentar na lista de difusão vermelha da Interpol.

Em entrevista à rádio Auriverde, a deputada anunciou que tinha planos de sair dos Estados Unidos e se estabelecer na Europa. Zambelli possui cidadania italiana. Apesar da declaração, o paradeiro oficial de Zambelli ainda é desconhecido.

Nesta quinta, o youtuber João Paschoal disse ter conseguido localizar Zambelli por meio da GeoGuessr, jogo de identificação geográfica por imagens. Há quatro anos, o influenciador consegue estimar um local em 0.05s. Ele utilizou imagens postadas pela própria parlamentar em uma live.

Questionado pelo Canal UOL se a Polícia Federal sabe o paradeiro de Zambelli, o agente afirmou.

Esse é um caso em andamento que a gente também não comenta. O que nós temos de informação pública é de que foi pedida à Polícia Federal a difusão vermelha, nós fizemos a nossa análise interna e já solicitamos à Interpol a inclusão desse alerta. Felipe Seixas, diretor da PF

Como funciona a negociação para extradição

Após ser localizada por autoridades, o Brasil deve solicitar a extradição de Zambelli —caso, a localização dela fora do país for confirmada.

A extradição tem dois componentes: ela é sempre precedida de uma análise jurídica e de uma análise política, que vai analisar conveniência e oportunidade. E a Polícia Federal não interfere, na verdade, nesses aspectos políticos.

A polícia cumpre o seu papel para fazer a difusão, ao tentar localizar, e a partir daí isso vai para uma instância da nossa autoridade central, que hoje é localizada no Ministério da Justiça, e que vai se comunicar com outro país.

Então, essa parte política não cabe duplicar à Polícia Federal. Nós simplesmente aguardamos o desfecho do processo de extradição e depois, dependendo do caso, nós combinamos a melhor data, a melhor forma de trazer o preso de volta ao Brasil. Felipe Seixas, diretor da PF

Perguntado se as negociações com países, o diretor da PF explicou que os casos têm variado bastante. No ano passado, o Brasil registrou mais de 100 extradições bem-sucedidas.

Sim, varia bastante de país para país, de caso a caso, o crime praticado muitas vezes importa bastante. Nós temos que tratados que têm exceções específicas para determinados crimes, determinadas nacionalidades, então vai variar bastante do país e do caso específico. Felipe Seixas, diretor da PF

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: