Cadeia global de fornecimento para automóveis está nas mãos de burocratas chineses

Por Laurie Chen e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Em um enorme edifício cinza a leste da Praça da Paz Celestial, em Pequim, uma pequena equipe do Ministério do Comércio da China está decidindo o destino da indústria automobilística global, avaliando uma licença de exportação de ímã de terras raras por vez.

A China detém quase o monopólio de ímãs de terras raras -- um componente crucial em motores de veículos elétricos -- e os adicionou a uma lista de controle de exportação em abril, como parte de sua guerra comercial com os Estados Unidos, forçando todos os exportadores a solicitar licenças a Pequim.

Cabe ao Departamento de Segurança Industrial e Controle de Importação e Exportação -- que faz parte do Ministério do Comércio da China (Mofcom) -- revisar as licenças de exportação de ímãs de terras raras, que são vitais para motores de automóveis, turbinas eólicas e até mesmo caças F-35 dos EUA.

Embora dezenas de licenças tenham sido emitidas desde o final de abril, executivos, lobistas e diplomatas dizem que elas são apenas uma pequena fração dos pedidos que chegaram de montadoras, empresas de semicondutores e empresas aeroespaciais ao redor do mundo, desde que os controles de exportação mais rígidos foram introduzidos.

Washington diz que atrasos na emissão de licenças de exportação mostram que a China está renegando compromissos assumidos durante as negociações comerciais em Genebra no mês passado. Os EUA retaliaram com restrições à exportação de peças de motores de aeronaves e outros equipamentos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, conversaram por telefone nesta quinta-feira, enquanto a crescente disputa sobre o domínio da China sobre terras raras ameaçava inviabilizar a frágil trégua comercial acordada entre as duas superpotências.

Quando as novas medidas sobre ímãs de terras raras foram implementadas, o departamento de controle de exportação tinha um total de apenas 30 funcionários, embora esse número tenha dobrado para cerca de 60, de acordo com duas fontes que foram informadas sobre uma reunião entre o ministério e empresas de semicondutores chinesas e europeias na semana passada.

"Agradecemos que o Mofcom tenha aumentado seus recursos para atender à demanda e que eles estejam trabalhando duro e por longas horas nessas questões", disse Adam Dunnett, secretário-geral da Câmara de Comércio Europeia na China.

"Mas a realidade é que isso está tendo um impacto enorme em uma ampla variedade de setores. É algo que poderia ter sido mais bem planejado e implementado", disse.

De acordo com registros de pessoal publicados no site do Ministério do Comércio em junho de 2024, há apenas três altos funcionários no departamento que podem aprovar as licenças de exportação.

O site do ministério lista o horário de funcionamento do departamento de licenças de exportação como: dias úteis, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

A Reuters não conseguiu determinar os níveis atuais de pessoal ou se mais autoridades agora podem aprovar solicitações.

O Ministério do Comércio não respondeu às perguntas da Reuters sobre o assunto.

PONTO DE ESTRANGULAMENTO

O alarme global sobre a escassez ressalta a enorme vantagem que a China adquiriu por meio de seu quase monopólio na produção de terras raras. Também revela um processo burocrático complexo que passou de ponto de controle a ponto de estrangulamento.

"O processo para nossos fornecedores solicitarem licenças de exportação para diversas terras raras... desde abril, é complexo e demorado, em parte devido à necessidade de coletar e fornecer muitas informações", disse um porta-voz da Bosch, multinacional alemã de engenharia e tecnologia, no mês passado.

Um guia em chinês sobre o processo publicado pelo ministério no final de março contém quase 14.000 caracteres de mandarim.

Somente os fornecedores europeus de automóveis entraram com centenas de pedidos desde o início de abril, com apenas cerca de um quarto deles deferidos. Esses pedidos podem variar de dezenas a centenas de páginas, de acordo com fontes que já entraram com os pedidos ou foram informadas sobre eles.

As diretrizes do Ministério do Comércio exigem informações que incluam descrições técnicas dos produtos e contratos assinados. Descrições das instalações de produção e fotos dos produtos também são incentivadas.

O objetivo declarado da China é garantir que itens de uso duplo não acabem em equipamentos militares, mas as autoridades geralmente são excessivamente cautelosas, embora muitas aplicações indiquem claramente o uso comercial, disse Dunnett.

"Outra preocupação que ouvimos de algumas empresas é que estão sendo solicitadas informações confidenciais e excessivas que fazem parte de sua propriedade intelectual, o que levou a atrasos em suas solicitações", acrescentou Dunnett.

Embora os pedidos devam ser processados em 45 dias úteis, o ministério diz que as solicitações relacionadas à segurança nacional levarão mais tempo, sem definir quanto tempo.

DESCULPA ESTRATÉGICA

Cory Combs, chefe de pesquisa de minerais críticos e cadeia de suprimentos do Trivium China, um grupo de pesquisa de políticas, disse que não estava claro os motivos dos atrasos.

"Esperamos que esses pedidos para usuários finais nos EUA sejam analisados em pé de igualdade com outros países e aprovados sempre que não forem para uso militar", disse ele. "A questão aqui é: será que isso é rápido o suficiente para o governo Trump acreditar que Pequim não renegou o acordo de Genebra?"

Algumas figuras da indústria dos EUA acreditam que o acúmulo burocrático é uma "desculpa estratégica".

"A China pode contratar funcionários o mais rápido que quiser, se quiser", disse uma fonte da indústria de terras raras dos EUA, que não quis ser identificada por motivos de confidencialidade.

Em público, autoridades chinesas disseram que os controles de exportação se aplicam a todos os países, o que implica que eles não contam como uma contramedida específica dos EUA segundo o acordo de Genebra.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, disse em 30 de maio que os controles de exportação de terras raras são "não discriminatórios e não têm como alvo nenhum país específico".

Durante as negociações em Genebra, no entanto, a China admitiu reservadamente que os controles de exportação de terras raras se qualificavam como contramedidas não tarifárias, de acordo com uma fonte informada sobre as conversas.

As terras raras continuam sendo uma parte essencial das discussões em andamento entre os EUA e a China, disse a fonte.

O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu imediatamente a um pedido de esclarecimento.

Acadêmicos chineses admitem abertamente que os controles de exportação de terras raras são uma retaliação às restrições de chips dos EUA.

"É uma forma de alavancagem de curto prazo que não prejudica a China, já que as terras raras em questão têm valor monetário relativamente baixo", disse Zhu Junwei, acadêmico de relações internacionais da Grandview Institution, um think tank chinês.

(Reportagem de Laurie Chen e Lewis Jackson em Pequim; Reportagem adicional da redação de Pequim)