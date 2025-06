Brasileiros na lista da Interpol: veja quem são os procurados no mundo

O nome da deputada Carla Zambelli (PL-SP) foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, atendendo a um pedido da Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Fora a parlamentar, ao menos 49 brasileiros estão na lista de procurados pela Interpol.

O que aconteceu

Medida aconteceu após Zambelli deixar o Brasil, depois de ser condenada a 10 anos de prisão. A deputada deixou o país pela fronteira com a Argentina, pela região de Foz do Iguaçu. Ela está sendo julgada por invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e por inserir documentos falsos, incluindo um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Deputada está foragida na Itália. Nesta quarta-feira, a parlamentar estava na Flórida, nos EUA, segundo a assessoria. Nesse dia, Moraes atendeu ao pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) e estabeleceu a prisão preventiva de Zambelli.

Lista da Interpol inclui também mulher conhecida como Viúva Negra, o assassino de um policial e investigados por envolvimento no assassinato do líder do PCC nas ruas.

Viúva Negra: rastro de 5 mortes

Viúva Negra reapareceu em chamada de vídeo ao tentar negociar um imóvel no Rio. Após três décadas foragida, a advogada Heloísa Gonçalves, 75, ligou para um cartório na zona sul do Rio de Janeiro, em janeiro de 2021 para um cartório na zona sul do Rio de Janeiro. A conversa com um tabelião do 15º Ofício de Notas era para passar a procuração de uma escritura de um apartamento de R$ 1 milhão em Ipanema para uma de suas filhas.

Advogada foi condenada pelo assassinato de um dos seus cinco companheiros. Heloísa foi condenada a 18 anos de prisão pelo assassinato do coronel Jorge Ribeiro, em 1992, no Rio de Janeiro. Ela foi julgada à revelia (quando o réu é comunicado do processo e não comparece para se defender). Seus advogados alegaram que não consideravam o júri válido. A condenação aconteceu em agosto de 2011.

Após reaparecer em chamada de vídeo para tentar negociar um imóvel no Rio, Heloísa Borba Gonçalves, a Viúva Negra, tem cartaz atualizado no site do Disque Denúncia do Rio Imagem: Divulgação/Disque Denúncia do Rio

Os outros quatro companheiros dela morreram de forma suspeita entre 1971 e 1993. Heloísa herdou mais de R$ 100 milhões dos maridos, segundo estimativa das autoridades. Após reaparição, o Disque Denúncia do Rio atualizou o seu cartaz pedindo informações sobre o seu paradeiro.

Moradia fixa de dois dos filhos de Heloísa nos EUA ajudou Interpol a rastrear movimentação de Heloísa nos últimos 20 anos. Uma das filhas da Viúva Negra é proprietária de uma empresa de manutenção de piscinas e de outra que regulariza a situação de estrangeiros nos EUA. O outro filho dela é piloto e dono de empresa de transporte aéreo.

Câmera mostra Jussara e Cabelo Duro em um hotel de Fortaleza, pouco antes da morte de dois líderes do PCC no Ceará Imagem: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

Morte de líderes do PCC na lista da Interpol

Três pessoas na lista da polícia internacional são investigadas por assassinatos na cúpula do PCC. Gegê do Mangue e Paca, até então apontados como os líderes da facção criminosa nas ruas, foram assassinados em uma emboscada na aldeia indígena de Aquiraz (CE), na região metropolitana de Fortaleza, em fevereiro de 2018.

Mulher cuidou da logística e garantiu suporte para o crime, segundo o MP do Ceará. Maria Jussara Ferreira Santos, 52 (foto acima), apareceu em imagens de câmeras de segurança em um hotel em Fortaleza, capital cearense, ao lado de Wagner Ferreira Silva, o Cabelo Duro, que segundo as investigações, foi assassinado pelo próprio PCC em retaliação por ter participado do crime.

23.fev.2018 - Cabelo Duro foi morto a tiros de fuzil em frente a hotel no Tatuapé Imagem: Marcelo Gonçalves/Sigmapress/Estadão Conteúdo

Líder do PCC na Baixada Santista na lista da Interpol foi condenado à revelia. Erick Machado Santos, 40, foi sentenciado a mais de 6 anos de prisão por associação à organização criminosa em julho de 2021. A defesa dele contestou a decisão.

Erick também foi apontado como membro da "restrita tática" do PCC pelo MP. O núcleo de elite da facção teria sido designado para resgatar o líder Marcola da cadeia após treinamento com mercenários na Bolívia.

Erick Machado Santos é apontado como líder do PCC na Baixada Santista Imagem: Divulgação/Polícia Civil SP

Jussara e Erick irão a júri popular no Ceará pelo crime. Jussara foi denunciada pelo MP por duplo homicídio qualificado e por integrar organização criminosa com emprego de arma de fogo. Além desses crimes, Erick também foi denunciado por fazer uso de papéis falsificados ou adulterados.

Renato Oliveira Mota, 34, completa a lista de foragidos investigados no assassinato de Gegê do Mangue e Paca. O UOL não localizou a defesa do trio para que se manifestassem sobre as acusações.

Morte de policial e assassinatos

Emboscada a policial. Celso Schmitt, 56, foi indiciado por uma emboscada que resultou na morte de um agente das forças de segurança na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, em 1999. Os representantes legais dele não foram localizados pela reportagem.

Dois assassinatos em três anos. Jailson Martins da Silva, 30, foi condenado a mais de 28 anos de prisão por atirar em quatro pessoas da mesma família em maio de 2019 em Tarumirim (MG). Uma delas morreu.

Jailson também é acusado por feminicídio. Ele é investigado pela morte da própria companheira a tiros em janeiro de 2022 em Palestina (PA). Segundo investigações da Polícia Civil, ele estaria pressionando a vítima, que estava grávida, a abortar. A reportagem não encontrou os representantes legais dele.