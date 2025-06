Bolsonaro é intimado a prestar depoimento na PF sobre fuga de Zambelli

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi intimado pela Polícia Federal para depor nesta tarde também na investigação sobre a fuga da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) para a Itália.

O que aconteceu

Bolsonaro já ia depor hoje. Ele já estava com depoimento marcado para ser ouvido sobre a atuação do filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA contra a Justiça brasileira.

A PF marcou o depoimento após Alexandre de Moraes autorizar a abertura da investigação contra Eduardo. O ministro do STF deu dez dias para o ex-presidente ser ouvido naquela ocasião. Moraes também determinou abertura de um inquérito para apurar se Zambelli cometeu os crimes de obstrução de investigação e coação no curso do processo.

Eduardo Bolsonaro anunciou em março que iria tirar licença do mandato parlamentar e morar nos EUA. Desde então, ele vem tentando articular junto a autoridades americanas medidas que possam atingir Moraes. Recentemente, o governo de Donald Trump anunciou que pretende cassar o visto de quem promova "censura" de cidadãos americanos, iniciativa que foi vista como uma forma de atingir o ministro.

Para a PGR, Eduardo tenta interferir no Judiciário para beneficiar Bolsonaro. Segundo Paulo Gonet, há "evidências" de que o deputado estaria buscando "interferir no andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal, em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados". Bolsonaro é réu em ação penal no STF, apontado como chefe de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado para mantê-lo na Presidência após sua derrota nas eleições de 2022.

Gonet diz que há indícios de que o parlamentar estaria cometendo crimes. Ele lista obstrução contra investigações, coação no curso do processo e atentado à soberania do Brasil. Moraes é o relator da ação contra Bolsonaro na Corte.

A PGR afirma que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA a Moraes para "coagir" o STF. Na petição, Gonet cita declarações dadas pelo deputado à imprensa de que estaria realizando agendas com congressistas americanos e membros da gestão Trump para impor medidas do país contra Moraes, como proibi-lo de realizar transações, abrir contas em bancos e usar o cartão de crédito.

Zambelli na lista da Interpol

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), foragida da Justiça brasileira, entrou hoje na lista vermelha da Interpol. Com isso, ela passa a ser procurada internacionalmente. A polícia internacional emitiu alerta vermelho contra a parlamentar, a pedido da Polícia Federal brasileira. A inclusão do nome dela foi determinada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República). Moraes também mandou prender preventivamente a deputada.

Zambelli fugiu do Brasil após ser condenada a dez anos de prisão por invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O UOL apurou que a deputada saiu do Brasil no fim de maio, pela fronteira com a Argentina.

Ela disse anteontem que estava em Miami, nos Estados Unidos, mas agora informa estar na Itália. Nesta quarta-feira, o ex-comentarista da Jovem Pan Paulo Figueiredo disse no X que falou com Zambelli e que ela "já está bem e em segurança na Itália". A assessoria da deputada confirmou a informação, sem dar detalhes sobre qual cidade ela está.

Para Moraes, é clara a intenção de Zambelli de fugir da pena e de continuar a espalhar notícias falsas e ataques à democracia brasileira. Além da prisão, o ministro também determinou o bloqueio dos passaportes, das contas bancárias e do salário e quaisquer verbas de gabinete pagos pela Câmara à deputada.

Zambelli contesta ordem da Justiça brasileira. Em nota, a deputada disse que o mandado é "ilegal, inconstitucional e autoritário".

A condenação de Zambelli no STF

Há três semanas, a deputada foi condenada a dez anos de prisão e à perda de mandato por ter invadido o sistema do CNJ. A decisão foi por unanimidade na Primeira Turma do STF — segundo a denúncia, Zambelli contratou um hacker para inserir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo.

Zambelli ainda podia recorrer da condenação no STF. É por isso que a pena não começou a ser aplicada logo depois do julgamento. A defesa de Zambelli protocolou embargos de declaração no final de maio e, segundo Moraes, o julgamento deles aconteceria em breve. Esse tipo de recurso não altera a pena, mas impede o início do cumprimento imediato. Ele é usado para pedir ao tribunal que se esclareça pontos confusos, contraditórios ou incompletos da decisão.

A deputada estava com seu passaporte em mãos, e não havia mandado de prisão contra ela quando deixou o país. Entretanto, a fuga e a declaração de que ela continuaria a fazer ataques à democracia brasileira motivaram o pedido de prisão preventiva. Em entrevista a uma rádio bolsonarista, ela disse que "agora poderia falar com mais tranquilidade" "que as urnas eletrônicas não são confiáveis".