Bolsonaro diz ter enviado R$2 milhões a filho Eduardo nos EUA

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira ter depositado R$2 milhões na conta do seu filho Eduardo Bolsonaro para que ele não passe "dificuldades" durante sua estadia nos Estados Unidos, país onde o deputado federal licenciado está morando desde fevereiro.

"Vocês sabem que lá atrás eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta R$17 milhões, e eu botei R$2 milhões na conta dele. Lá fora tudo é mais caro, eu tenho dois netos, e ele está lá fora e não quero que ele passe dificuldades", disse Bolsonaro em entrevista, mencionando uma campanha online de arrecadação de recursos qual foi beneficiário.

"É muito? É bastante dinheiro. Lá nos EUA pode ser nem tanto, 350 mil dólares, mas eu quero o bem-estar dele, e graças a Deus eu tive como depositar na conta dele", acrescentou o ex-presidente a repórteres, após prestar depoimento na Polícia Federal.

Bolsonaro foi chamado a depor para esclarecer se estaria financiando a estadia fora do país de Eduardo, que se tornou alvo de um inquérito da Polícia Federal sob suspeita de articular possíveis sanções dos EUA contra autoridades brasileiras, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Foi Moraes quem abriu o inquérito criminal contra Eduardo, depois que o Ministério Público Federal acusou o parlamentar licenciado de defender que autoridades dos EUA apliquem sanções a autoridades brasileiras.

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, desde o início do ano Eduardo tem se dedicado a conseguir do governo dos EUA sanções contra integrantes do STF, da PGR e da Polícia Federal, sob a suposta alegação de que tem havido uma perseguição política contra ele e o pai.

(Reportagem de Ricardo Brito)