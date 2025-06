BCE corta juros à medida e aumentam apostas em uma pausa

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu cortou as taxas de juros nesta quinta-feira conforme esperado, e manteve todas as opções na mesa para suas próximas reuniões mesmo com o aumento dos argumentos a favor de uma pausa em seu ciclo de afrouxamento em meados do ano.

O BCE já reduziu os custos dos empréstimos oito vezes, ou em 2 pontos percentuais, desde junho do ano passado, buscando sustentar uma economia da zona do euro que estava enfrentando dificuldades mesmo antes de as políticas econômicas e comerciais erráticas dos Estados Unidos terem causado novos golpes.

Com a inflação agora em linha com sua meta de 2% e o corte bem sinalizado, o foco passou a ser a mensagem do BCE sobre o caminho a seguir, especialmente porque, a 2%, os juros estão agora na faixa "neutra", em que não estimulam nem desaceleram o crescimento.

No entanto, o banco central dos 20 países que compartilham o euro deu poucas pistas em seu comunicado, mantendo o mantra de que as decisões serão tomadas reunião por reunião e com base nos dados recebidos.

"O Conselho do BCE não está se comprometendo previamente com uma trajetória específica para as taxas de juros", disse o BCE. "As decisões sobre as taxas de juros serão baseadas em sua avaliação das perspectivas de inflação à luz dos dados econômicos e financeiros recebidos, da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária."

Investidores já estão precificando uma pausa em julho, e algumas autoridades conservadoras defenderam uma pausa para dar ao BCE a chance de reavaliar como a incerteza e a turbulência nas políticas internas e externas mudarão as perspectivas.

O argumento a favor de uma pausa baseia-se na premissa de que as perspectivas de curto e médio prazo para o bloco monetário são muito diferentes e podem exigir respostas diferentes.

A inflação pode cair no curto prazo - possivelmente até abaixo da meta do BCE - mas o aumento dos gastos dos governos e as barreiras comerciais mais altas podem aumentar as pressões sobre os preços mais tarde.

A complicação adicional é que a política monetária afeta a economia com uma defasagem de 12 a 18 meses, portanto, o suporte aprovado agora pode estar ajudando um bloco que não precisa mais dele.

No entanto, investidores ainda veem pelo menos mais um corte nos juros ainda este ano e uma pequena chance de outro movimento depois, especialmente se a guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, se intensificar.

Reconhecendo a fraqueza no curto prazo, o BCE reduziu sua projeção de inflação para o próximo ano.

As tarifas de Trump já estão prejudicando a atividade e terão um impacto duradouro mesmo se for encontrada uma solução amigável, dado o impacto na confiança e no investimento.

"Uma nova escalada das tensões comerciais nos próximos meses resultaria em crescimento e inflação abaixo das projeções de base", disse o BCE. "Em contrapartida, se as tensões comerciais forem resolvidas com um resultado benigno, o crescimento e, em menor grau, a inflação, seriam mais altos do que nas projeções básicas."

Esse crescimento lento, juntamente com os custos mais baixos de energia e um euro forte, vai conter as pressões dos preços.

