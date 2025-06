Balança comercial brasileira tem superávit de US$7,239 bi em maio, abaixo do esperado

BRASÍLIA (Reuters) - A balança comercial brasileira registrou superávit de 7,239 bilhões de dólares em maio, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados nesta quinta-feira, com exportações de US$30,156 bilhões de dólares e importações de US$22,918 bilhões de dólares.

Pesquisa da Reuters com economistas apontava expectativa de saldo positivo de 8,292 bilhões de dólares para o período.

ACUMULADO DO ANO

Os dados da Secex mostraram ainda que o saldo comercial acumulado no ano até maio foi positivo em US$24,432 bilhões de dólares, valor 30,6% inferior ao verificado no mesmo período do ano passado.

O desempenho foi resultado de exportações de US$136,927 bilhões de dólares, contra importações de US$112,495 bilhões de dólares.

(Por Fabrício de Castro)