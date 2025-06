Alta das encomendas à indústria da Alemanha aponta para recuperação cíclica

Por Maria Martinez

(Reuters) - As encomendas à indústria da Alemanha aumentaram inesperadamente em abril, impulsionadas pela forte demanda doméstica, sinalizando uma possível recuperação no setor industrial, mostraram dados oficiais nesta quinta-feira.

Os pedidos cresceram 0,6% em abril em relação ao mês anterior, em uma base ajustada sazonalmente e pelo calendário, de acordo com o escritório federal de estatísticas, contrariando uma pesquisa da Reuters com analistas que previam declínio de 1,0%.

"Isso dá esperança de que o setor tenha superado o ponto mais baixo e que a economia alemã vai se recuperar nos próximos trimestres", disse Ralph Solveen, economista sênior do Commerzbank.

A economia alemã cresceu no primeiro trimestre devido às exportações e à antecipação da indústria diante das tarifas dos EUA.

Em abril, as encomendas do exterior caíram 0,3% em comparação com o mês anterior, com os novos pedidos da zona do euro aumentando 0,5% e os de fora da zona do euro diminuindo 0,9%. As encomendas domésticas aumentaram 2,2% no mês, informou o escritório de estatísticas.

Economistas disseram que o aumento em abril não foi impulsionado por pedidos em larga escala ou pela demanda dos EUA, destacando os dados positivos.

"Esse é um bom começo para o segundo trimestre", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING, disse que os dados sugerem uma continuidade da recuperação cíclica no setor industrial da Alemanha.

"Pelo menos por enquanto, a temida reversão total do efeito de antecipação do primeiro trimestre não se materializou", disse Brzeski. "Em vez disso, parece que a virada do ciclo industrial alemão continua."

(Reportagem de Tristan Veyet em Gdansk e Maria Martinez em Berlim)